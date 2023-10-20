Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту Стасу Намину(настоящее имя Анастас Микоян) в связи с гибелью его сына Артема, передает 20 октября ТАСС.



Погибший Артем Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом. Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, а практику, как оказалось, проходил в компании "Требеко" у Де Ниро.



Напомним, сегодня в подмосковной Истре суд отправил под арест на два месяца 39-летнего Романа Микояна (Новикова), которого обвиняют в двойном убийстве – бабушки и родного брата Артема.

