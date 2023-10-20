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    Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына

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    1 комментарий

    Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту Стасу Намину(настоящее имя Анастас Микоян) в связи с гибелью его сына Артема, передает 20 октября ТАСС.

    Погибший Артем Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом. Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, а практику, как оказалось, проходил в компании "Требеко" у Де Ниро.

    Напомним, сегодня в подмосковной Истре суд отправил под арест на два месяца 39-летнего Романа Микояна (Новикова), которого обвиняют в двойном убийстве – бабушки и родного брата Артема.

    Роман— пасынок известного музыканта и продюсера Стаса Намина, сын бывшей жены Намина от первого брака. Он сам признался в жестоком убийстве бабушки и брата.

    По словам Романа, мотивом расправы стал «давний семейный конфликт». Роман после ссоры дождался, когда его 85-летняя бабушка уснет, и совершил убийство. Затем он позвонил 30-летнему брату и попросил, чтобы тот приехал. После приезда родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его, а позже лично позвонил в полицию.

    В пресс-службе Центра Стаса Намина ТАСС сообщили, что Новиков "был судим, склонен к азартным играм и употреблению наркотиков". Кроме того, он не был усыновлен музыкантом, а его фамилию взял самовольно.

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    Стас НаминРоман МикоянДе Ниро
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    Комментарии 1

    Гость20 Окт 2023 в 22:25
    Никто работать не хочет. Одни художники, да танцоры с актеришками.
    +0−1
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