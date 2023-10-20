    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, вос

    766мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.31eur102.63

    Пасынка Стаса Намина отправили под арест на два месяца

    1321
    3 комментария

    В подмосковной Истре суд отправил под арест на два месяца 39-летнего Романа Микояна (Новикова), которого обвиняют в двойном убийстве. Об этом 20 августа сообщает прокуратура Московской области.

    «Истринский суд арестовал обвиняемого на два месяца, до 18 декабря», — говорится в сообщении.

    Прокуратура Московской области

    Как уточняет ТАСС, заседание проходило в закрытом режиме. По данным агентства, ожидается, что защита обжалует арест.

    Напомним, Роман Микоян (Новиков) — пасынок известного музыканта и продюсера Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян). Роман — сын бывшей жены Стаса Намина от первого брака. Он признался в жестоком убийстве бабушки и брата.

    По словам Романа Микояна, мотивом убийства стал «давний семейный конфликт». Роман после ссоры дождался, когда его 85-летняя бабушка уснет, и совершил убийство. Затем он позвонил 30-летнему брату и попросил, чтобы тот приехал. После приезда родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его, а позже лично позвонил в полицию.

    Сам рокер Намин в комментариях прессе заявил, что его приёмный сын Роман всегда был «отморозком» и «мерзким человеком». Он уточнил, что никогда не считал пасынка родственником и не общался с ним много лет.

    Стас Намин (настоящее имя Анастас Алексаевич Микоян) — музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино, создатель и лидер рок-группы «Цветы», создатель и продюсер рок-группы «Парк Горького», организатор первого в СССР независимого продюсерского центра SNC, откуда вышли «Калинов мост», «Бригада С», «Моральный кодекс», «Сплин» и многие другие группы. Организатор первых в стране музыкальных фестивалей, в частности международного музыкального фестиваля мира в «Лужниках» в 1989 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Стас НаминУбийствоРоман Микоян
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость20 Окт 2023 в 18:32
    Ну а теперь быстренько похорониться и разделиться, как делают люди.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 18:16
    Колбаса от Микояна не вкусная
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close