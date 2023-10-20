Пасынка Стаса Намина отправили под арест на два месяца

В подмосковной Истре суд отправил под арест на два месяца 39-летнего Романа Микояна (Новикова), которого обвиняют в двойном убийстве. Об этом 20 августа сообщает прокуратура Московской области.
«Истринский суд арестовал обвиняемого на два месяца, до 18 декабря», — говорится в сообщении.
Прокуратура Московской области
Как уточняет ТАСС, заседание проходило в закрытом режиме. По данным агентства, ожидается, что защита обжалует арест.
Напомним, Роман Микоян (Новиков) — пасынок известного музыканта и продюсера Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян). Роман — сын бывшей жены Стаса Намина от первого брака. Он признался в жестоком убийстве бабушки и брата.
По словам Романа Микояна, мотивом убийства стал «давний семейный конфликт». Роман после ссоры дождался, когда его 85-летняя бабушка уснет, и совершил убийство. Затем он позвонил 30-летнему брату и попросил, чтобы тот приехал. После приезда родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его, а позже лично позвонил в полицию.
Сам рокер Намин в комментариях прессе заявил, что его приёмный сын Роман всегда был «отморозком» и «мерзким человеком». Он уточнил, что никогда не считал пасынка родственником и не общался с ним много лет.