Пасынка Стаса Намина отправили под арест на два месяца

В подмосковной Истре суд отправил под арест на два месяца 39-летнего Романа Микояна (Новикова), которого обвиняют в двойном убийстве. Об этом 20 августа сообщает прокуратура Московской области.



«Истринский суд арестовал обвиняемого на два месяца, до 18 декабря», — говорится в сообщении.

