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    В России могут запретить экспорт керосина. Так страна будет запасаться зимним топливом

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    12 комментариев

    Зампред правительства Александр Новак поручил изучить возможный запрет экспорта керосина, чтобы обеспечить российский рынок зимним дизтопливом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники 20 октября. Минэнерго, Минфин, ФТС и нефтяные компании должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения стабильного функционирования рынка зимнего дизтоплива.

    Также Новак поручил изучить вопросы по увеличению производства зимнего дизтоплива и изменению правил начисления акциза на авиакеросин, который используется для смешения с дизтопливом.

    Как сообщают источники агентства, от ФАС, ФНС и Минэнерго потребовали выяснить причины продолжающегося роста цен на бензин и дизель на АЗС. Также профильные ведомства должны изучить, почему не снижаются цены на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте на фоне падения цен на бирже.

    Напомним, что вчера Александр Новак заявил, что пока Россия не планирует смягчать ограничения на экспорт дизельного топлива, которые ввели еще в конце сентября. Также он пообещал, что в случае возникновения проблем из-за действующего запрета этим займется Минэнерго.

    В самом министерстве отметили, что ослабление эмбарго уже на экспорт нефтепродуктов зависит от работы нефтеперерабатывающих заводов. Министр энергетики Николай Шульгинов напомнил, что нефтяным компаниям поручили увеличить объемы запуска зимних видов топлива. «В рамках этого поручения и работаем. Компании — в процессе наращивания запасов зимнего топлива»,— подчеркнул он.

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    Комментарии 12

    Гость20 Окт 2023 в 20:35
    смотрю фурункульная модерация беконина трет все подчистую
    +1−0
    Гость20 Окт 2023 в 20:32
    главное,спортивные парады возродить!!!!!!всех одеть в трико,и на парад!!!!!
    +0−0
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