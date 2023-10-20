В России могут запретить экспорт керосина. Так страна будет запасаться зимним топливом

Зампред правительства Александр Новак поручил изучить возможный запрет экспорта керосина, чтобы обеспечить российский рынок зимним дизтопливом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники 20 октября. Минэнерго, Минфин, ФТС и нефтяные компании должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения стабильного функционирования рынка зимнего дизтоплива.



Также Новак поручил изучить вопросы по увеличению производства зимнего дизтоплива и изменению правил начисления акциза на авиакеросин, который используется для смешения с дизтопливом.