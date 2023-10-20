Сбой в крабовой системе. Победитель конкурса на 15 миллиардов самоликвидировался в день торгов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Поделиться Поделиться





«Дочка» Северо-Западного рыбного консорциума, которая получила квоты на вылов краба на 15,2 млрд рублей, объявила о ликвидации прямо в день аукциона. Говорится о технической ошибке, но как такое могло произойти, объяснений нет. Один из самых скандальных рынков страны с сотнями миллиардов оборота подтверждает свое реноме.



«Дальневосточная краболовная компания» входит в структуру Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) петербургских предпринимателей Дмитрия Озерского и Геннадия Миргородского. «Они несколько закрыты», — характеризуют их партнеры по бизнесу отношение предпринимателей к освещению своей деятельности. В активах СЗРК — рыболовецкие флотилии в нескольких портах (Мурманск, Архангельск) и заметная доля в крабовом бизнесе. В какой-то момент они были монополистами по вылову крабов в Баренцевом море, однако после того, как квоты на их добычу стали разыгрываться на торгах, Озерскому и Миргородскому пришлось потесниться. СЗРК инвестирует сотни миллионов долларов в строительство нового и обновление существующего флота.



По новым обязательствам в рамках инвестаукционов, прошедших 16–18 октября, должны построить два крупных логистических комплекса в местах вылова: в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Взамен за 15,2 млрд рублей они получают право на вылов краба в течение 15 лет в рамках 11,1% всех квот в каждом из этих регионов.

Право на квоты Всего на торгах, которые проводились на площадке Российского аукционного дома с 16 по 18 октября, Росрыболовство выставило 27 лотов : каждый — с начальной ценой 7,606 млрд рублей и 3,042 млрд задатка для участия в аукционе. Участников отбирали строго. Одним из важных условий особо оговаривалось отсутствие в отношении заявителя процедуры банкротства и ликвидации. Из 160 заявившихся победителями стали лишь 13 компаний, в том числе и ООО «Дальневосточная краболовная компания».



Заручившись поддержкой Сбербанка для обеспечения задатка и заключив с ним соглашение на 63 млрд рублей для обеспечения залогов, СЗРК подала заявки на 21 лот. Согласно данным электронной системы аукциона, ООО «ДВКК» допустили к участию по нескольким лотам. В итоге ему отошли только два — по 11,11%.

Общая сумма контрактов по обоим пакетам долей обойдется ДВКК в 15,2 млрд , по 7,6 млрд за каждый. По условиям аукциона, контракт с победителем заключат на 15 лет. Поскольку в рамках выделения доли квоты предусмотрена еще и инвестиционная составляющая, ДВКК предстоит создать в границах морских портов два крупных логистических комплекса со зданиями и оборудованием для хранения, содержания и транспортировки живых морских обитателей и продукции из них.



Находится в состоянии ликвидации Северо-Западный рыбопромышленный консорциум учредил ООО «Дальневосточная краболовная компания» во Владивостоке 21 марта 2022 года, 100% доли в нем принадлежат петербургскому ООО «Аква-Капитал», которым руководит Елена Голобородько. Как заявлял в 2022-м году исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов, ДВКК имеет современный высокопроизводительный краболовный флот, промысловые возможности которого, по его словам, «существенно превышают имеющуюся на Северном бассейне ресурсную базу».

Правда, в бухгалтерии компании эта мощь не отразилась. Стоимость активов на конец 2022 года по балансу составила 27 тысяч рублей. По итогам года ДВКК не отразила выручку в своей отчетности, а убыток составил 539 тысяч рублей. Платежи поставщикам и подрядчикам составили 117 тысяч, на оплату труда за 9 месяцев работы было направлено 282 тысячи.



Но что самое любопытное, в системе СПАРК днем 20 октября появилась отметка о том, что с 18 октября 2023 года ООО «ДВКК» находится в стадии ликвидации, ликвидатор — Марина Шалыгина. Заявление по форме Р15016 подавалось в налоговую инспекцию, по данным СПАРК, дважды: 11 и 16 октября 2023 года. Как объясняет сайт «Клерк.ру», компании заполняют форму Р15016 после того, как решение о ликвидации принято.

Стоит отметить, Марина Шалыгина — не чужой человек для СЗРК. С 2008 года она возглавляла другую «дочку» консорциума — «Северо-Западную краболовную компанию», а затем — выделившуюся из нее фирму «Северные промыслы» с активами почти в 1,5 млрд рублей. «Фонтанка» не смогла до нее дозвониться по известному номеру, чтобы спросить — что происходит с победителем аукциона.



Крабы достанутся вам Начнет ли вылов тысяч тонн крабов ДВКК и будут ли построены, как обещано, два логистических комплекса, пока непонятно. Впрочем, в компании «Аква-капитал», учредившей ДВКК, «Фонтанке» ответили, что никаких проблем не видят.

— Не находится она в стадии ликвидации, решение о ликвидации было отменено. Это произошло 13 числа, просто еще не успели обновиться сведения. Не надо бежать впереди паровоза, — ответила представитель ООО «Аква-Капитал», которая, впрочем, представляться отказалась.

— Всё это огромное количество краба, которое будет выловлено, куда будет направлено? — напирала «Фонтанка».

— Она его еще не выловила. (Смеется.)

— Потом, когда выловит?

— Вам. (Смеется.)

— А если серьезно — какие планы у вас?

— С прессой у нас никто не общается — во Владивостоке люди, — свернула дама разговор и спешно попрощалась.



Ничего не смогли сказать по поводу планов ДВКК и в офисе Северо-Западного рыбопромышленного консорциума на Шпалерной улице:

— Я вам не подскажу, директор находится на Дальнем Востоке, поищите его в Интернете.

Станут собственниками, если заплатят

«Фонтанка» задала вопрос председателю совета директоров медиахолдинга Fishnews («Новости рыболовства») Эдуарду Климову: «Как такое может быть — компания ДВКК только что участвовала в аукционе на вылов краба, взяла два лота, а сегодня выясняется, что она ликвидируется?» Он предположил, что у участника могли измениться планы и от квоты он может еще отказаться.

— Тут есть детали. Они получили эти квоты лишь по той причине, что в их лотах остались единственными участниками. Вторая компания свои заявки отозвала, аукциона по этим лотам не было, и квоты им отписали вне аукциона. Им предложено выкупить эти квоты по стартовой аукционной цене, у них есть такое право. Сами квоты они еще не получили, только возможность [их выкупить]. Если они заплатят за эти квоты, пройдут все финансовые процедуры, то станут собственниками этих квот, — объяснил Эдуард Климов.



Судьба миллиардов В Сбербанке, который рискнул поддержать крабовый бизнес ДВКК на 63 млрд рублей, ситуацию не комментируют. Однако, по сведениям «Фонтанки», банкиры согласились считать произошедшее недоразумением.



«Через пару дней статус о ликвидации будет отменен. Я не знаю причин и не могу даже сказать, как и почему происходит, но вот как есть. Скоро это решение изменится», — сообщил редакции сотрудник компании, участвовавшей в структуре этой сделки, но пожелавший сохранить анонимность.

С тем, что речь идет о недоразумении и инвестиции Сбербанка не находятся в зоне риска, соглашаются и специалисты в рыбной отрасли. «Я не могу этого говорить, потому что мне этого знать не полагается, но у меня есть точные сведения, что в понедельник информация о ликвидации ДВКК потеряет актуальность», — по секрету сказал «Фонтанке» высокопоставленный функционер отрасли.



Ложные сообщения о ликвидации компаний в теории существуют. Для этого злоумышленники должны иметь доступ к ЭЦП руководителя компании, чтобы подать заявление о принятом решении в ФНС по электронным каналам, рассказывают юристы. Правда, если в случае с ДВКК речь действительно шла о несанкционированном доступе, непонятно, почему ликвидатором был назван человек из структуры консорциума — Марина Шалыгина. Обычно в случае недружественных действий конкурентов или шантажистов используются данные «условных бомжей», недоумевают юристы, которые в своей практике сталкивались с подобными атаками.



Сбербанк и так уже сильно интегрирован в бизнес СЗРК Озерского и Миргородского, обращают внимание эксперты, и финансирование залогов на аукционе не случайно. Доли в крупнейших юрлицах консорциума заложены в Сбербанке (например, «СЗРК-М», «Вирма» и др.). Вряд ли из-за — хоть и немаленького — проекта вылова краба на Дальнем Востоке предприниматели будут портить отношения с госбанком.



В целом крабовый сегмент рыбной отрасли России давно приобрел реноме скандального. Решение чиновников несколько лет назад принудительно изъять у добытчиков 50% их квот и перераспределить их на аукционах привело к крайне острому переделу рынка. Наивысшей точки уровень скандалов достиг, когда сенатор Людмила Нарусова обратилась в СК РФ с просьбой отменить решение суда о блокировке сделки по покупке ее дочерью Ксенией Собчак доли крупной краболовной компании на Дальнем Востоке. Из последних событий ситуацию в отрасли сильно разогревают санкции, которые привели к потере российскими добытчиками рынка США. Из-за этого закупочные цены на мясо краба сильно упали, конкуренция обострилась, а рентабельность этого бизнеса, особенно с постоянно растущими ценами на квоты и инвестиционными требованиями государства, сильно упала.



Стоит отметить, крабы — лишь часть общего бизнеса Озерского и Миргородского. Вместе с экс-депутатом Госдумы Виталием Олерским они владеют месторождениями природного газа в НАО и реализуют крупный проект на 200 млрд рублей по строительству там газохимического комплекса. Есть у них и аналогичный совместный проект в Усть-Луге. Кроме крупного бизнеса, партнеры имеют широкий спектр интересов в более скромных направлениях. К примеру, Миргородский известен инвестициями в шоу-бизнес и в общепит, а Озерский — в коммерческую недвижимость.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

