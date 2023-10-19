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    Росрыболовство продало на аукционах квоты на добычу крабов на 214 млрд рублей

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    5 комментариев

    Росрыболовство реализовало 27 лотов на добычу крабов на аукционах, которые проводились с 16 по 18 октября. Итоги подвел Российский аукционный дом (РАД), на площадке которого проводились электронные торги, пишет 19 октября РБК. На участие в торгах было подано 160 заявок, победителями стали 13 компаний. Ожидаемые поступления в федеральный бюджет могут составить более 214,5 млрд руб.

    По трем лотам торги не состоялись. В двух случаях было подано по одной заявке, а значит единственный участник аукциона обязан заключить договор о закреплении доли квот, в третьем случае ни один из двух участников в течение 10 минут не подал предложение о цене, и победителем стал подавший заявку раньше других.

    В большинстве случаев торги проходили с небольшим повышением начальной цены на один шаг.

    Победители аукционов обязаны построить на российских верфях среднетоннажные промысловые суда для добычи крабов или объекты инфраструктуры. На заключение необходимых контрактов им дается полгода.

    Вылов компании могут начать с 2024 года. Долю квоты закрепляют за ними на 15 лет.

    Крупнейшим покупателем квот стали структуры основанной Глебом Франком группы «Русский краб», выигравшей семь лотов, за которые было заплачено около 50 млрд рублей. Компания сохраняет статус крупнейшего крабодобытчика на Дальнем Востоке, поскольку получила 24,1% от общей квоты на добычу краба и сможет выловить 18,3 тысячи тонн. Далее идет «Сигма Марин Текнолоджи» с долей 11,8%, получившая право 8,9 тысячи тонн краба. Замыкает тройку Антей, получивший 10,8% или 8,2 тысячи тонн.

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    Комментарии 5

    Гость19 Окт 2023 в 21:19
    может быть и галерного краба тоже отловят и продадут в Нидерланды
    +0−0
    shestokol19 Окт 2023 в 21:18
    между кем поделены средства от продажи ресурсов страны ?
    +1−0
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