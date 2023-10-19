Росрыболовство продало на аукционах квоты на добычу крабов на 214 млрд рублей

Росрыболовство реализовало 27 лотов на добычу крабов на аукционах, которые проводились с 16 по 18 октября. Итоги подвел Российский аукционный дом (РАД), на площадке которого проводились электронные торги, пишет 19 октября РБК. На участие в торгах было подано 160 заявок, победителями стали 13 компаний. Ожидаемые поступления в федеральный бюджет могут составить более 214,5 млрд руб.



По трем лотам торги не состоялись. В двух случаях было подано по одной заявке, а значит единственный участник аукциона обязан заключить договор о закреплении доли квот, в третьем случае ни один из двух участников в течение 10 минут не подал предложение о цене, и победителем стал подавший заявку раньше других.

