Министр обороны Израиля разделил войну с ХАМАС на три этапа. Сейчас пока первый

Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал о военных планах и целях Израиля в секторе Газа. Он выделил три основных этапа. Об этом он заявил на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне 20 октября, передает Times of Israel.



По словам Галанта, сейчас конфликт находится на первом этапе: Израиль проводит авиаудары и наземные маневры «с целью уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы победить и уничтожить ХАМАС».

Второй этап тоже предполагает боевые действия, но менее интенсивные — войска Израиля планируют работать над ликвидацией очагов сопротивления.