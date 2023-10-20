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    Министр обороны Израиля разделил войну с ХАМАС на три этапа. Сейчас пока первый

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    15 комментариев

    Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал о военных планах и целях Израиля в секторе Газа. Он выделил три основных этапа. Об этом он заявил на заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне 20 октября, передает Times of Israel.

    По словам Галанта, сейчас конфликт находится на первом этапе: Израиль проводит авиаудары и наземные маневры «с целью уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы победить и уничтожить ХАМАС».

    Второй этап тоже предполагает боевые действия, но менее интенсивные — войска Израиля планируют работать над ликвидацией очагов сопротивления.

    Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа и на территории вокруг него, а также снятие ответственности с Израиля за повседневную жизнь там.

    19 октября ЦАХАЛ анонсировал штурм сектора Газа.

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    Комментарии 15

    Гость20 Окт 2023 в 18:42
    Все при деле, толку - никакого.
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    свободный философ20 Окт 2023 в 18:36
    Красивая фамилия у мужика- Галант.И человек красивый ,интеллигентный и галантный.Вообще в Армии Обороны Израиля приличные люди только служат. Проблему надо закрывать все правильно.Надоела эта грызня всем.Израиль справится.Только тормозить не надо.
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