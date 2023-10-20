    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    765мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.31eur102.63

    РБК: правоохранители проверят законность отсрочки от мобилизации у сотрудника Большого театра

    2135
    9 комментариев

    Правоохранители проверяют законность отсрочки от призыва по мобилизации, которую выдали сотруднику Большого театра. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции 20 октября.

    По данным источника издания, отсрочку сотруднику театра выдали в январе 2023 года от имени военного комиссара Тверского района Москвы. При этом Большой театр не входит в список организаций ОПК, сотрудникам которых может быть выдана отсрочка. Как сообщает РБК, органы инициировали проверку по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом. Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.

    21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о наборе 300 тысяч человек. После этого военные комиссариаты занялись призывом на срочную службу. При этом указ об окончании мобилизации подписан не был.

    Отсрочка от мобилизации возможна для негодных по состоянию здоровья, многодетных родителей, занятых уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, студентов, аспирантов, сотрудников ОПК и ряда IТ-компаний, операторов связи, СМИ и части сотрудников банков.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отсрочка от мобилизацииМосква
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    Гость20 Окт 2023 в 16:50
    Да поняли уже, СВО - это такое специальное наказание для граждан РФ, за нежелание отстаивать свои права. Не надо было омоновских дубинок бояться.
    +0−0
    Дядя Бо20 Окт 2023 в 16:46
    То у них очереди из добровольцев многокилометровые, то балерун не пошёл во солдаты. Вероятно, без этого балеруна не видать победы в сво. Совсем.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close