РБК: правоохранители проверят законность отсрочки от мобилизации у сотрудника Большого театра

Правоохранители проверяют законность отсрочки от призыва по мобилизации, которую выдали сотруднику Большого театра. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции 20 октября.



По данным источника издания, отсрочку сотруднику театра выдали в январе 2023 года от имени военного комиссара Тверского района Москвы. При этом Большой театр не входит в список организаций ОПК, сотрудникам которых может быть выдана отсрочка. Как сообщает РБК, органы инициировали проверку по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом. Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.