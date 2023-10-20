РБК: правоохранители проверят законность отсрочки от мобилизации у сотрудника Большого театра

Правоохранители проверяют законность отсрочки от призыва по мобилизации, которую выдали сотруднику Большого театра. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции 20 октября.
По данным источника издания, отсрочку сотруднику театра выдали в январе 2023 года от имени военного комиссара Тверского района Москвы. При этом Большой театр не входит в список организаций ОПК, сотрудникам которых может быть выдана отсрочка. Как сообщает РБК, органы инициировали проверку по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом. Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.
21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о наборе 300 тысяч человек. После этого военные комиссариаты занялись призывом на срочную службу. При этом указ об окончании мобилизации подписан не был.
Отсрочка от мобилизации возможна для негодных по состоянию здоровья, многодетных родителей, занятых уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, студентов, аспирантов, сотрудников ОПК и ряда IТ-компаний, операторов связи, СМИ и части сотрудников банков.