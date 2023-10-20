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    Генпрокурор Краснов заявил о высоких рисках нелегального перемещения оружия из зоны СВО

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    15 комментариев

    Риски нелегального ввоза оружия в Россию остаются высокими. Речь идет в том числе о перемещении оружия из зоны специальной военной операции. Об этом заявил 20 октября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

    По словам генпрокурора, деятельность трансграничных криминальных сообществ трансформируется. Для совершения преступлений они все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии.

    В 2022 году МВД России сообщало, что число преступлений, совершенных с применением оружия, боеприпасов и взрывчатки, в России резко выросло. С января по декабрь прошлого года было совершено пять тысяч таких преступлений, рост составил 29,7 %.

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    Комментарии 15

    Гость20 Окт 2023 в 16:50
    (Голосом Людвига Аристарховича) Ай-ай-ай! А-а кто это сделал, а?
    +0−0
    chip120 Окт 2023 в 16:48
    Обычное дело, но статью УК никто не отменял, найдут патрон у ветерана и привет, бродяги!
    +0−0
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