Генпрокурор Краснов заявил о высоких рисках нелегального перемещения оружия из зоны СВО

Риски нелегального ввоза оружия в Россию остаются высокими. Речь идет в том числе о перемещении оружия из зоны специальной военной операции. Об этом заявил 20 октября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



По словам генпрокурора, деятельность трансграничных криминальных сообществ трансформируется. Для совершения преступлений они все чаще используют современные информационно-коммуникационные технологии.



В 2022 году МВД России сообщало, что число преступлений, совершенных с применением оружия, боеприпасов и взрывчатки, в России резко выросло. С января по декабрь прошлого года было совершено пять тысяч таких преступлений, рост составил 29,7 %.

