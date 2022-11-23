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    В России резко выросло число преступлений с использованием оружия. В Курской области сразу на 675 процентов

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    Число преступлений, совершенных с применением оружия, боеприпасов и взрывчатки в России, резко выросло за последние девять месяцев. Как следует из статистики МВД, которую 23 ноября опубликовал РБК, с января по декабрь было совершено пять тысяч таких преступлений, рост составил 29,7 %.

    Отмечается, что число преступлений с использованием взрывчатки стало рекордным за последние шесть лет — таких насчитали 283.

    По темпам прироста преступлений с использованием оружия и боеприпасов лидируют приграничные Курская (+675 %) и Белгородская области (+213,3 %).

    Отмечается, что незаконный оборот оружия при этом пошел на спад, статистика снизилась на 7,3 %, но чаще стали происходить незаконное приобретение, хранение и перевозка на дорогах и трассах вне населенных пунктов (+12,4 %).

    В целом по стране было выявлено на 1,7 % меньше (1677,1 тыс.) преступлений, чем за аналогичный период 2021 года.

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