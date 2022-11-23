В России резко выросло число преступлений с использованием оружия. В Курской области сразу на 675 процентов

Число преступлений, совершенных с применением оружия, боеприпасов и взрывчатки в России, резко выросло за последние девять месяцев. Как следует из статистики МВД, которую 23 ноября опубликовал РБК, с января по декабрь было совершено пять тысяч таких преступлений, рост составил 29,7 % .



Отмечается, что число преступлений с использованием взрывчатки стало рекордным за последние шесть лет — таких насчитали 283.

