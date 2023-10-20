У бюджета Петербурга на 2024 год появился дефицит. Смольный решил увеличить расходы

Бюджет Петербурга на 2024 год стал дефицитным. Власти города ожидают, что в будущем году доходы составят 1,168 трлн рублей, а расходы — 1,298 трлн рублей, сообщила 20 октября на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания глава комитета финансов Светлана Енилина, передает корреспондент «Фонтанки». Таким образом, дефицит составит 130 млрд рублей.



В изначальной версии бюджета расходы планировались на уровне 1,14 трлн рублей (в том числе на АИП 203,5 млрд рублей), а доходы — на уровне 1,17 трлн рублей (в том числе 1,14 — собственные), предполагался небольшой профицит.