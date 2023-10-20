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    У бюджета Петербурга на 2024 год появился дефицит. Смольный решил увеличить расходы

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    Бюджет Петербурга на 2024 год стал дефицитным. Власти города ожидают, что в будущем году доходы составят 1,168 трлн рублей, а расходы — 1,298 трлн рублей, сообщила 20 октября на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания глава комитета финансов Светлана Енилина, передает корреспондент «Фонтанки». Таким образом, дефицит составит 130 млрд рублей.

    В изначальной версии бюджета расходы планировались на уровне 1,14 трлн рублей (в том числе на АИП 203,5 млрд рублей), а доходы — на уровне 1,17 трлн рублей (в том числе 1,14 — собственные), предполагался небольшой профицит.

    В новой версии расходы на адресную инвестиционную программу составят 208,6 млрд рублей.

    Объем собственных доходов запланирован на уровне 1,137 трлн рублей, из которых 1,079 трлн — налоговые доходы, а неналоговые доходы — 58,2 млрд рублей.

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    Комментарии 6

    Южный20 Окт 2023 в 14:34
    Ещё два срока такой работы и можно будет вместо переписи проводить перекличку.
    +1−0
    Гость20 Окт 2023 в 14:10
    А сократить расходы на побратима-Мариуполь? Не?
    +5−0
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