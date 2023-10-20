Продвижение недвижимости в интернете: как меняется эффективность различных инструментов

Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как осваивать медиа-пространство наиболее эффективно, что изменилось на рынке с запуском обязательной маркировки интернет-рекламы и на что обращают внимание потенциальные покупатели, смогли узнать компании из сферы недвижимости на бизнес-завтраке, организованном городским порталом «Фонтанка.ру» и коммуникационным агентством Grand Media Service.



В сфере недвижимости, особенно жилой, задействован широкий круг компаний и кажется, что рекламы покупки новых квартир и так много, но интерес к повышению эффективности своей активности в медиа-пространстве растет.



На конференции «Рынок недвижимости в новых реалиях — секреты успешного интернет продвижения», которая состоялась 17 октября в Петербурге, спикеры постарались осветить как можно более широкий спектр актуальных тем, связанных с рекламой недвижимости. Те, кто не смог присоединиться к бизнес-завтраку, могли слушать выступления в онлайн-формате.



Мероприятие открыл генеральный директор «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский, который отметил, что строительный сектор и в целом компании из сферы недвижимости активно сотрудничают с городским порталом «Фонтанка.ру», где они представлены в самых разных форматах: от прямой рекламы в виде баннеров до экспертного в формате круглых столов.

Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Генеральный директор Grand Media Service и руководитель Digital комитета АКАР СЗ Андрей Волков рассказал о том, как в принципе изменился рынок интернет-рекламы за последнее время. Так, самым популярным инструментом у компаний сегмента недвижимости стала контекстная реклама, занимающая более трети бюджетов на цифровые сервисы. На втором месте — медиазакупки, на третьем — таргетированная реклама в соцсетях. Большое влияние на рынок оказал уход с рынка целого ряда крупных площадок, а также обязательная маркировка интернет-рекламы. Последняя привела к масштабным дискуссиям о том, что считается рекламой, а что нет, а также о возможной ответственности за нарушения.



Все это вместе привело к повышению стоимости рекламы на существующих площадках, а также — к поиску альтернативных вариантов продвижения. В качестве одного из них Андрей Волков назвал Public Performance — эксклюзивный инструмент, созданный агентством, который объединяет в себе несколько традиционных способов продвижения за счет использования органического трафика качественных медиа-публикаций на популярных ресурсах с привлечением таргетированной и контекстной рекламы. Все это обеспечивает низкую стоимость и высокое качество целевого трафика, дочитываемость и повышение интереса к бренду.



Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Одним из таких ресурсов, которые уже оценили строительные компании и агентства недвижимости для продвижения, является городской портал «Фонтанка.ру». Доказательство этого — проект «Строительство», который уже много лет реализуется в партнерстве со СРО А «Объединение строителей СПб» и десятками ведущих застройщиков города и области.



Директор по рекламе «АЖУР-МЕДИА» Анна Алмазова рассказала о том, как сочетание рекламы (медийной и нативной) и информационного сотрудничества позволяет в симбиозе добиться наибольшей эффективности в продвижении компаний. Рекламные новости и статьи, мультимедийные проекты и баннеры органично размещаются на сайте, привлекая внимание читателей «Фонтанки». Только с января по сентябрь 2023 года «Фонтанка» выпустила более 500 рекламных новостей, более 130 рекламных статей и 55 нативных проектов в сфере недвижимости и строительства. Общая аудитория проекта в 2023 году — 1,7 млн человек с охватом более 5 млн человек.



Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Важная часть — сотрудничество в информационном поле, о котором рассказала коммерческий редактор «АЖУР-МЕДИА» Мария Лебедева. Ежедневно на сайте публикуются важные для города новости, обзорные статьи о рынке недвижимости, в которых активными спикерами выступают участники проекта «Строительство». Еще один формат — круглые столы по актуальной повестке, которые собирают ведущих экспертов отрасли.



Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В третьем блоке конференции выступила Екатерина Быкова, руководитель группы развития бизнеса ключевых клиентов Санкт-Петербурга и Ленобласти «Яндекса» с рассказом о трендах спроса и инструментах продвижения для рынка недвижимости.



Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Она рассказала, что люди не откладывают покупку квартир и находятся в активном поиске, причем, в основном, хотят улучшить жилищные условия, а также — переехать из регионов в Санкт-Петербург. При этом для поиска используются разные сценарии и сайты. И для рекламодателя важно попасть в поле зрения потенциального покупателя. Она очертила круг инструментов, как медийных, так и контекстных, которые сейчас используют компании в сфере недвижимости.

Каждое выступление сопровождалось ответами на вопросы участников конференции — как тех, кто находился в зале, так и онлайн-слушателей. Авторы лучших вопросов получили памятные призы от организаторов.



С материалами конференции можно ознакомиться здесь.