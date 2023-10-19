Глава «Мэлон фэшн груп» заявил о краже одежды на три миллиарда

Компания «Мэлон фэшн груп» не досчиталась нескольких коробов с одеждой при разгрузке в Новосаратовке. Машина по пути из Домодедово останавливалась дважды.



Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в полицию 19 октября обратился директор компании Михаил Уржумцев вместе с юристом. «Фрейтлайнер» приехал на разгрузку в Новосаратовку днем 28 сентября. 40-футовый контейнер, опечатанный после погрузки товара в Домодедово, оказался вскрыт. Не хватало 26 коробок с одеждой. «Мэлон фэшн груп» заявила об ущербе в три с лишним миллиарда рублей.