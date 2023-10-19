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    Глава «Мэлон фэшн груп» заявил о краже одежды на три миллиарда

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    7 комментариев

    Компания «Мэлон фэшн груп» не досчиталась нескольких коробов с одеждой при разгрузке в Новосаратовке. Машина по пути из Домодедово останавливалась дважды.

    Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в полицию 19 октября обратился директор компании Михаил Уржумцев вместе с юристом. «Фрейтлайнер» приехал на разгрузку в Новосаратовку днем 28 сентября. 40-футовый контейнер, опечатанный после погрузки товара в Домодедово, оказался вскрыт. Не хватало 26 коробок с одеждой. «Мэлон фэшн груп» заявила об ущербе в три с лишним миллиарда рублей.

    Известно, что машина по пути на М-11 останавливалась дважды, в том числе ночью на семь часов у АЗС.

    «Фонтанка» запросила комментарий в компании.

    «Мэлон фэшн груп» владеет такими брендами одежды, как ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, Sela и IDOL. Интервью с директором компании можно почитать здесь.

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    Мэлон фэшн групКража одежды на три миллиарда
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    Комментарии 7

    27496352419 Окт 2023 в 23:15
    Это хайп ради рекламы, какие миллиарды:)
    +2−0
    Гость19 Окт 2023 в 23:11
    Куртки замшевые...тоже 3
    +2−0
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