Глава «Мэлон фэшн груп» заявил о краже одежды на три миллиарда

Компания «Мэлон фэшн груп» не досчиталась нескольких коробов с одеждой при разгрузке в Новосаратовке. Машина по пути из Домодедово останавливалась дважды.
Как стало известно «Фонтанке», с заявлением в полицию 19 октября обратился директор компании Михаил Уржумцев вместе с юристом. «Фрейтлайнер» приехал на разгрузку в Новосаратовку днем 28 сентября.
Известно, что машина по пути на
«Фонтанка» запросила комментарий в компании.
«Мэлон фэшн груп» владеет такими брендами одежды, как ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, Sela и IDOL. Интервью с директором компании можно почитать здесь.