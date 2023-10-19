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    В крымский зоопарк переехали пингвины

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    9 комментариев

    В Крым привезли первых пингвинов. Они будут жить в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр. Об этом сообщает РИА Новости 19 октября со ссылкой на директора парка Виктора Жиленко.

    Всего в вольер с бассейном заселилось семь пингвинов. По словам Жиленко, их привезли из ЮАР — там они гнездятся на мысе Доброй Надежды. Перед приездом в Крым пингвины находились на передержке в Сочи.

    Вместе с пингвинами в зоопарк также переехали байкальские нерпы и индийские выдры. Вскоре их обещают показать широкой публике.

    А в Ленинградском зоопарке недавно родился малыш альпаки. Ему дали имя Брауни.

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    Комментарии 9

    SERGEY11119 Окт 2023 в 18:51
    Все правильно делают - главное приучить пингвинов пить местное винище и тогда зачастую капризные туристы Крыму будут не нужны .
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 18:46
    пингвины норвежские военнослужащие попали видимо в плен при незаконном пересечении нашей госграницы в районе скореи всего острова грумант.
    +0−0
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