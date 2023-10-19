В крымский зоопарк переехали пингвины

В Крым привезли первых пингвинов. Они будут жить в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр. Об этом сообщает РИА Новости 19 октября со ссылкой на директора парка Виктора Жиленко.
Всего в вольер с бассейном заселилось семь пингвинов. По словам Жиленко, их привезли из ЮАР — там они гнездятся на мысе Доброй Надежды. Перед приездом в Крым пингвины находились на передержке в Сочи.
Вместе с пингвинами в зоопарк также переехали байкальские нерпы и индийские выдры. Вскоре их обещают показать широкой публике.
А в Ленинградском зоопарке недавно родился малыш альпаки. Ему дали имя Брауни.