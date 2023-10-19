Новые правила безвизового режима в Киргизии коснутся и россиян

Новые правила безвизового пребывания в Киргизии для иностранцев коснутся также и граждан государств — членов Евразийского экономического союза. В него входит и Россия. Об этом сообщил МИД Киргизии 19 октября.



Ранее киргизские СМИ сообщали, что граждане России смогут многократно «обнулять» срок своего пребывания в Киргизии в рамках безвизового режима. Однако в свежем сообщении пресс-службы МИДа говорится, что под новые правила попадают и граждане ЕАЭС. Теперь им можно будет пребывать в стране без визы не более 90 дней с момента въезда. При более длительном пребывании иностранцам необходимо оформлять соответствующие документы в зависимости от цели визита (воссоединение с семьей, учеба, работа и другое).