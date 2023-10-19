Новые правила безвизового режима в Киргизии коснутся и россиян

Новые правила безвизового пребывания в Киргизии для иностранцев коснутся также и граждан государств — членов Евразийского экономического союза. В него входит и Россия. Об этом сообщил МИД Киргизии 19 октября.
Ранее киргизские СМИ сообщали, что граждане России смогут многократно «обнулять» срок своего пребывания в Киргизии в рамках безвизового режима. Однако в свежем сообщении пресс-службы МИДа говорится, что под новые правила попадают и граждане ЕАЭС. Теперь им можно будет пребывать в стране без визы не более 90 дней с момента въезда. При более длительном пребывании иностранцам необходимо оформлять соответствующие документы в зависимости от цели визита (воссоединение с семьей, учеба, работа и другое).
В министерстве добавили, что регистрацию граждан России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Молдовы будут осуществлять на срок не более шести месяцев.
Киргизские власти отменили так называемый визаран 17 октября. В правилах сказано, что повторный въезд при безвизовом режиме сроком 90 дней будет возможен только через 90 дней после выезда из страны. По мнению властей, такие изменения должны обеспечить более эффективный контроль над миграционными потоками.