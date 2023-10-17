Киргизия отменила визаран

Киргизские власти отменили возможности визарана, который позволял иностранцам «обнулить» свой срок нахождения в стране и вернуться обратно. Об этом во вторник, 17 октября, стало известно из публикации на сайте киргизского МИДа.

В новых правилах сказано, что повторный въезд при использовании безвизового режима сроком 60 дней будет доступен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны. Приезжающие из стран, граждане которой могут находиться в Киргизии 90 дней, смогут вернуться через 90 дней.



МИД Киргизии посоветовал въезжающим заранее оформлять разрешительные документы, которые можно сделать без выезда из страны.

