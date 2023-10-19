В петербургском ТЮЗе назвали свою версию перелома ребер зрительницы

Пенсионерка, которая упала и сломала ребра в ТЮЗе, изначально рассказала пришедшим на помощь сотрудникам, что пропускала к зрительским креслам детей, сообщили 19 октября представители учреждения. По их словам, театр, в том числе его зрительный зал, оборудован и освещен согласно действующим нормам ГОСТ и СанПин.

Фото: кадр из видео youtube.com/ ТЮЗ им. А. А. Брянцева Поделиться Поделиться





Ранее «Фонтанка» писала о том, что прокуратура Петербурга взыскала с театра 250 тысяч рублей за возмещение лечения и морального вреда пострадавшей зрительнице. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. Сам инцидент произошел еще 11 февраля перед спектаклем «Плыл кораблик белопарусный». В ходе проверки было установлено, что женщина упала и сломала себе ребра из-за плохой освещенности, а в театре говорили о том, что отключение света происходило по сценарию.

В пресс-службе ТЮЗа им. А. А. Брянцева подтвердили «Фонтанке», что женщина упала до начала театрального зрелища. «По признанию самой зрительницы, она оступилась и упала из-за того, что пропускала к зрительским креслам детей, которые пришли на спектакль вместе с ней», — пояснили в учреждении.

Уточняется, что пенсионерке была оказана необходимая помощь, в том числе доврачебная медицинская. Дежурный медицинский работник после осмотра настояла на вызове скорой медицинской помощи, «несмотря на нежелание зрительницы». Через несколько дней пострадавшая направила письмо на электронную почту театра «с требованием компенсировать понесенные и предстоящие затраты на лечение и моральный вред в размере 300 000 рублей», рассказали в ТЮЗе, отметив, что женщина не приложила к своему требованию какие-либо документы. В ответ ТЮЗ попросил предоставить документы, подтверждающие факт наличия травмы, полученной на территории театра, и прочие документы, необходимые для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Запрошенные бумаги в театр так и не поступили, зато поступило исковое заявление в суд. Гражданка просила взыскать с театра 24 770 рублей, затраченные на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей. Театр предложил мирное урегулирование спора, однако сторонам не удалось достичь договоренности. В театре отметили, что суд при вынесении решения значительно снизил размер компенсации морального вреда.

На этом история не закончена. В настоящее время стороны продолжают переговоры о мирном разрешении вопроса. «В случае недостижения мирного разрешения ситуации театр оставляет за собой право подать встречный иск», — заключили представители ТЮЗа.