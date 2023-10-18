Пенсионерка сломала ребра, пока шла к своему месту в театре. Суд оценил ущерб в четверть миллиона рублей

Прокуратура Петербурга выиграла судебный спор на 250 тысяч рублей, заступившись за пенсионерку, которая упала в театре. Об этом сообщает 18 октября пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 11 февраля текущего года. Женщина шла к своему месту в ТЮЗе перед началом спектакля «Плыл кораблик белопарусный», но, как установила прокуратура, из-за плохой освещенности она оступилась и упала. Зрительницу доставили в больницу, где ей диагностировали переломы двух ребер.

Руководство учреждения пояснило, что отключение света было предусмотрено сценарием, а компенсировать затраты на лечение и причиненный моральный вред отказалось. Тогда пенсионерка обратилась в прокуратуру Адмиралтейского района.