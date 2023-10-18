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    Пенсионерка сломала ребра, пока шла к своему месту в театре. Суд оценил ущерб в четверть миллиона рублей

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    14 комментариев

    Прокуратура Петербурга выиграла судебный спор на 250 тысяч рублей, заступившись за пенсионерку, которая упала в театре. Об этом сообщает 18 октября пресс-служба ведомства.

    Инцидент произошел 11 февраля текущего года. Женщина шла к своему месту в ТЮЗе перед началом спектакля «Плыл кораблик белопарусный», но, как установила прокуратура, из-за плохой освещенности она оступилась и упала. Зрительницу доставили в больницу, где ей диагностировали переломы двух ребер.

    Руководство учреждения пояснило, что отключение света было предусмотрено сценарием, а компенсировать затраты на лечение и причиненный моральный вред отказалось. Тогда пенсионерка обратилась в прокуратуру Адмиралтейского района.

    Прокурор подал в суд исковое заявление о возмещении морального вреда и лечения в размере более 250 тысяч рублей.

    Требования прокуратуры удовлетворены, ведомство контролирует исполнение решения суда.

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    Комментарии 14

    Zet18 Окт 2023 в 11:45
    Ушлая сутяга... возьмёт на вооружение этот опыт и начнёт в потёмках по театрам рыскать...
    +0−0
    mol4un18 Окт 2023 в 11:34
    Помните, как смеялись над американцами, которые из-за решения суда начали печатать на стаканчиках: «Осторожно, кофе горячий!» Ну тупыыые! Теперь что-то не смеются больше.
    +0−0
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