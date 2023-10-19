В Тюмени пропавших сестер четырех и девяти лет нашли живыми

Двух пропавших сестер в Тюмени нашли живыми и здоровыми. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Обстоятельства исчезновения девочек 4 и 9 лет, а также их обнаружения не уточняются. Известно лишь, что с детьми все в порядке, а поиски заняли несколько часов.

Сестры пропали 18 октября. Около 13 часов (11:00 мск) дети вышли из дома и исчезли. При этом старшая сестра не появлялась в школе. Велосипед и беговел сестер нашли брошенными на Медовой улице в микрорайоне Рощино.