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    В Тюмени пропавших сестер четырех и девяти лет нашли живыми

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    Двух пропавших сестер в Тюмени нашли живыми и здоровыми. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

    Обстоятельства исчезновения девочек 4 и 9 лет, а также их обнаружения не уточняются. Известно лишь, что с детьми все в порядке, а поиски заняли несколько часов.

    Сестры пропали 18 октября. Около 13 часов (11:00 мск) дети вышли из дома и исчезли. При этом старшая сестра не появлялась в школе. Велосипед и беговел сестер нашли брошенными на Медовой улице в микрорайоне Рощино.

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