В Тюмени пропали две сестры, четырех и девяти лет. Их велосипеды нашли брошенными на улице

Две маленькие девочки, которые приходятся друг другу сестрами, пропали в Тюмени 18 октября. Ориентировка на поиски сестер появилась в социальных сетях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Старшей девочке 9 лет, младшей 4 года.



Около 13 часов (11:00 мск) дети вышли из дома и исчезли. При этом старшая сестра не появлялась в школе. Велосипед и беговел сестер нашли брошенными на Медовой улице в микрорайоне Рощино. На месте работают полиция, кинологи и волонтеры, рассказал пресс-секретарь поискового отряда «Мария» корреспонденту 72.RU.

