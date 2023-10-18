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    В Тюмени пропали две сестры, четырех и девяти лет. Их велосипеды нашли брошенными на улице

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    3 комментария

    Две маленькие девочки, которые приходятся друг другу сестрами, пропали в Тюмени 18 октября. Ориентировка на поиски сестер появилась в социальных сетях поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Старшей девочке 9 лет, младшей 4 года.

    Около 13 часов (11:00 мск) дети вышли из дома и исчезли. При этом старшая сестра не появлялась в школе. Велосипед и беговел сестер нашли брошенными на Медовой улице в микрорайоне Рощино. На месте работают полиция, кинологи и волонтеры, рассказал пресс-секретарь поискового отряда «Мария» корреспонденту 72.RU.

    Рост старшей сестры — 135 сантиметров, у нее русые волосы до плеч и карие глаза. На ней был ярко-розовый плащ с рисунком, ярко-желтые резиновые сапоги и белая шапочка.

    У младшей девочки светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Одета она была в розовый комбинезон с рисунком, ярко-желтые резиновые сапоги и в бирюзовую шапку.

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    Комментарии 3

    Гость18 Окт 2023 в 17:39
    Тюмень - заброшка.
    Тюмень - всего-лишь прикрытие для отчуждения беспрецедентным образом средств из бюджета в виде миллиардови даже триллионов долларов, если просуммировать за период лет.
    Им нужна эта "заброшка" и они её используют не щадя живота своего.
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    Гость18 Окт 2023 в 17:31
    Охрани Господи деток!
    +0−0
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