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    В Канске возбудили дело против приятелей, которые вели себя в соборе, как одержимые бесами

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    20 комментариев

    Дебош двух молодых людей в Свято-Троицком кафедральном соборе города Канска закончился уголовным делом об оскорблении чувств верующих в месте для проведения богослужения (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Подозреваемые — мужчины 20 и 28 лет — задержаны, сообщает 19 октября Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

    По данным СК, утром 15 октября парочка нетрезвых приятелей посетила литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе. На службе они вели себя так, будто из них изгоняли бесов. Визитеры изъяснялись нецензурно, а попутно угрожали насилием прихожанам.

    Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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    Комментарии 20

    Гость19 Окт 2023 в 18:16
    На костры однако не тянут ....... Пока!
    +0−0
    Су Люк Ын19 Окт 2023 в 17:59
    знаю Некоторых таких! их корежит в Комментариях, как завидят Мои едкие комментарии!
    +1−0
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