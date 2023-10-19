В Канске возбудили дело против приятелей, которые вели себя в соборе, как одержимые бесами

Дебош двух молодых людей в Свято-Троицком кафедральном соборе города Канска закончился уголовным делом об оскорблении чувств верующих в месте для проведения богослужения (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Подозреваемые — мужчины 20 и 28 лет — задержаны, сообщает 19 октября Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.



По данным СК, утром 15 октября парочка нетрезвых приятелей посетила литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе. На службе они вели себя так, будто из них изгоняли бесов. Визитеры изъяснялись нецензурно, а попутно угрожали насилием прихожанам.

