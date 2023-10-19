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    Россия доставила сахар и макароны для жителей сектора Газа. Помощь пока в Египте

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    15 комментариев

    Самолет МЧС России прилетел в Египет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Об этом сообщает ведомство 19 октября.

    Груз весит 27 тонн. Среди провизии — мука, сахар, рис и макароны. Гуманитарная помощь передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они направят ее мирному населению сектора Газа, уточнили в министерстве.

    19 октября власти Египта объявили о создании коридора для доставки помощи в сектор Газа. «Президент Египта Абдель Фаттах Сиси и президент США Джо Байден договорились об устойчивых поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через терминал "Рафах"», — заявил пресс-секретарь египетского лидера (цитата по РБК).

    Ранее Джо Байден пообещал финансовую помощь Израилю, сектору Газа и Западному берегу Иордана.

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    Комментарии 15

    Гость19 Окт 2023 в 16:31
    Я так понял, что пока сахар и макароны едят египтяне.
    +2−0
    Су Люк Ын19 Окт 2023 в 16:29
    недобрая Новость!
    +1−1
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