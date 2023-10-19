Запрет на визаран в Киргизии не коснется россиян

Граждане РФ смогут многократно «обнулять» срок своего пребывания в Киргизии в рамках безвизового режима. Об этом стало известно в четверг, 19 октября, из опубликованного МИДом страны закона, передает РБК со ссылкой на киргизские СМИ.

Накануне правительство Киргизии объявило об отмене возможности визарана, который позволял иностранцам «обнулить» свой срок нахождения в стране и вернуться обратно.



Как говорится в заявлении МИДа страны, изменения должны обеспечить более эффективный контроль над миграционными потоками.