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    Запрет на визаран в Киргизии не коснется россиян

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    13 комментариев

    Граждане РФ смогут многократно «обнулять» срок своего пребывания в Киргизии в рамках безвизового режима. Об этом стало известно в четверг, 19 октября, из опубликованного МИДом страны закона, передает РБК со ссылкой на киргизские СМИ.

    Накануне правительство Киргизии объявило об отмене возможности визарана, который позволял иностранцам «обнулить» свой срок нахождения в стране и вернуться обратно.

    Как говорится в заявлении МИДа страны, изменения должны обеспечить более эффективный контроль над миграционными потоками.

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    Комментарии 13

    Гость19 Окт 2023 в 16:28
    Лахтоногие, облом.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 15:59
    но пассаран
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 15:53
    Чего мы там не видели
    +0−0
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