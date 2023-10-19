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    Шведский девелопер Bonava избавился от российских активов. Бизнес купила компания из Армении

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    6 комментариев

    Шведский девелопер Bonava продал свои российские активы армянской компании Star Development. Как сообщила компания 19 октября, сумма сделки составила порядка 50 млн евро.

    Bonava уже получила деньги, но для завершения нужно еще одобрение Федеральной антимонопольной службы. Его планируют получить до конца этого года.

    Ранее Bonava, которая строила жилье в Петербурге, договорилась о продаже российских активов компании RBI Group. Та получила одобрение ФАС, но не смогла получить разрешение на покупку от правительственной комиссии. У Star Development такое разрешение есть, отметили в Bonava.

    На активы шведов также претендовала казанская G-Group, но она вышла из сделки.

    Bonava вышла на петербургский рынок в 2006 году. В марте 2022 года она объявила о прекращении деятельности из-за начала спецоперации на Украине. На тот момент на разных стадиях строительства находились две очереди квартала Magnifika и шесть очередей квартала Gröna Lund. Всего строилось 810 квартир. На Петербург приходилось 8% капитала Bonava и 5% продаж.

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    Комментарии 6

    Zhora201919 Окт 2023 в 15:43
    когда европейци побегут расталкивая друг друга локтями обратно к нам, надо будет брать с них плату за вход. миллионов 100 евро с каждого.
    +0−1
    Гость19 Окт 2023 в 15:29
    дак у нас и не спитака и чай пьем не спитой
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