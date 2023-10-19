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    В Швеции без вести пропал 20-летний футболист «Милана»

    2004
    3 комментария

    Нападающий футбольного клуба «Милан» Эмиль Робак, на данный момент арендованный «Норрчёпингом», пропал без вести, пишет Corriere della Sera. Источник сообщает, что ни шведский клуб, ни семья 20-летнего футболиста не имели контакта с игроком в течение последних двух недель.

    В настоящее время в Швеции нет информации о том, что могло случиться с этим футболистом. Эмиль Робак не пришел на тренировку команды, и никто из партнеров не получал от него звонков или уведомлений о его отсутствии.

    Спортивный директор «Норрчёпинга» Тони Мартинссон попытался связаться с Робаком, но так и не получил ответа на свои обращения. Местные СМИ также распространяют информацию о пропаже этого футболиста.

    Эмиль Робак присоединился к «Норрчёпингу» в марте 2023 года. Его контракт с шведским клубом был рассчитан до ноября текущего года.

    Ранее футболист украинского «Шахтера», 19-летний Александр Распутько, также исчез после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» в Бельгии. Вскоре выяснилось, что полузащитник уехал в Россию. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 3

    Гость19 Окт 2023 в 14:28
    Наверняка, мяч ищет. На тренировке засандалил так, что мяч угодил в кузов проезжающего на скорости грузовика. Теперь вот пытается грузовик нагнать, чтоб мяч возвернуть. Найдётся. Дело молодое, физкультурное.
    +0−2
    Zet19 Окт 2023 в 14:11
    объявится в ближайшее время... в "Шиннике" ярославском...
    +0−1
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