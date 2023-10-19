В Швеции без вести пропал 20-летний футболист «Милана»

Нападающий футбольного клуба «Милан» Эмиль Робак, на данный момент арендованный «Норрчёпингом», пропал без вести, пишет Corriere della Sera. Источник сообщает, что ни шведский клуб, ни семья 20-летнего футболиста не имели контакта с игроком в течение последних двух недель.
В настоящее время в Швеции нет информации о том, что могло случиться с этим футболистом. Эмиль Робак не пришел на тренировку команды, и никто из партнеров не получал от него звонков или уведомлений о его отсутствии.
Спортивный директор «Норрчёпинга» Тони Мартинссон попытался связаться с Робаком, но так и не получил ответа на свои обращения. Местные СМИ также распространяют информацию о пропаже этого футболиста.
Эмиль Робак присоединился к «Норрчёпингу» в марте 2023 года. Его контракт с шведским клубом был рассчитан до ноября текущего года.
Ранее футболист украинского «Шахтера», 19-летний Александр Распутько, также исчез после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» в Бельгии. Вскоре выяснилось, что полузащитник уехал в Россию. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».