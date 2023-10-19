В Швеции без вести пропал 20-летний футболист «Милана»

Нападающий футбольного клуба «Милан» Эмиль Робак, на данный момент арендованный «Норрчёпингом», пропал без вести, пишет Corriere della Sera. Источник сообщает, что ни шведский клуб, ни семья 20-летнего футболиста не имели контакта с игроком в течение последних двух недель.



В настоящее время в Швеции нет информации о том, что могло случиться с этим футболистом. Эмиль Робак не пришел на тренировку команды, и никто из партнеров не получал от него звонков или уведомлений о его отсутствии.

Спортивный директор «Норрчёпинга» Тони Мартинссон попытался связаться с Робаком, но так и не получил ответа на свои обращения. Местные СМИ также распространяют информацию о пропаже этого футболиста.