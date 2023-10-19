Расписание электричек из Петербурга меняется к зиме

С окончанием дачно-огородного сезона все меньше петербуржцев рвутся за город на выходные. С уменьшением пассажиропотока частично меняется и расписание пригородных электричек.



С 29 октября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях ОЖД, сообщает 19 октября пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Это связано с изменением размеров движения электричек из-за сезонного снижения пассажиропотока.

Подробное расписание можно узнать как непосредственно на вокзалах и станциях, так и на сайте СЗППК или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».