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    Расписание электричек из Петербурга меняется к зиме

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    3 комментария

    С окончанием дачно-огородного сезона все меньше петербуржцев рвутся за город на выходные. С уменьшением пассажиропотока частично меняется и расписание пригородных электричек.

    С 29 октября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях ОЖД, сообщает 19 октября пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Это связано с изменением размеров движения электричек из-за сезонного снижения пассажиропотока.

    Подробное расписание можно узнать как непосредственно на вокзалах и станциях, так и на сайте СЗППК или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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    ПетербургЛенинградская областьПригородные электричкиРасписание электричек
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    Комментарии 3

    Гость19 Окт 2023 в 13:34
    Кстати, отличное название: Северный вокзал Санкт-Петербурга.
    А это недоразуменияе "финляндский вокзал" надо обрать с карт Россси. А то это болезные завтра придут и потребуют отдать им вокзал.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 13:34
    Северное это что-то новое. Всю жизнь были Сестрорецкое, Выборгское, Приозерское и Всеволожское (Ириновское) с Финляндского вокзала
    +0−0
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