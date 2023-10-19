В Пушкине День Царскосельского лицея отмечают бесплатным входом и концертом учеников Додина

Мемориальный музей-лицей и Мемориальный музей-дачу Пушкина 19 октября можно посетить по бесплатным билетам в рамках программы ко Дню Лицея, с открытия которого исполняется 212 лет. Также пройдут тематические мероприятия.
Об этом сообщается на сайте Всероссийского музея
Праздник открывает в полдень торжественная церемония «Приношение поэту» у памятника Пушкину в Лицейском саду. Затем в залах лицея на один день откроется выставка «Учебная книга русской словесности» из собрания Московского музея Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» — ее приурочили к 225-летию со дня рождения Антона Дельвига. На ней представлены прижизненные портреты друга Пушкина.
Вечером в Музее-лицее начнется концерт с участием заслуженных артистов России Алексея Емельянова и Сергея Форостяного, Натальи Кривенок, а также учащихся
Вспомнить о лицее можно будет и не выезжая за город. В медиацентре Всероссийского музея
Напомним, 26 сентября президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Петербурге — по мнению главы вуза, там можно было бы с юных лет готовить молодежь к госслужбе и «воспитывать в духе патриотизма».