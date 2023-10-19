В Пушкине День Царскосельского лицея отмечают бесплатным входом и концертом учеников Додина

Мемориальный музей-лицей и Мемориальный музей-дачу Пушкина 19 октября можно посетить по бесплатным билетам в рамках программы ко Дню Лицея, с открытия которого исполняется 212 лет. Также пройдут тематические мероприятия.

Об этом сообщается на сайте Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Праздник открывает в полдень торжественная церемония «Приношение поэту» у памятника Пушкину в Лицейском саду. Затем в залах лицея на один день откроется выставка «Учебная книга русской словесности» из собрания Московского музея Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» — ее приурочили к 225-летию со дня рождения Антона Дельвига. На ней представлены прижизненные портреты друга Пушкина.

