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    В Пушкине День Царскосельского лицея отмечают бесплатным входом и концертом учеников Додина

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    3 комментария

    Мемориальный музей-лицей и Мемориальный музей-дачу Пушкина 19 октября можно посетить по бесплатным билетам в рамках программы ко Дню Лицея, с открытия которого исполняется 212 лет. Также пройдут тематические мероприятия.

    Об этом сообщается на сайте Всероссийского музея А. С. Пушкина.

    Праздник открывает в полдень торжественная церемония «Приношение поэту» у памятника Пушкину в Лицейском саду. Затем в залах лицея на один день откроется выставка «Учебная книга русской словесности» из собрания Московского музея Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» — ее приурочили к 225-летию со дня рождения Антона Дельвига. На ней представлены прижизненные портреты друга Пушкина.

    Вечером в Музее-лицее начнется концерт с участием заслуженных артистов России Алексея Емельянова и Сергея Форостяного, Натальи Кривенок, а также учащихся ДМШ № 45 Пушкинского района и студентов Школы-студии Льва Додина при РГИСИ.

    Вспомнить о лицее можно будет и не выезжая за город. В медиацентре Всероссийского музея А. С. Пушкина (в Музее-усадьбе Державина) 18, 19 и 20 октября будет работать Тематическая программа «Дни Лицея»: на электронных выставках можно будет увидеть портреты повзрослевших лицеистов — соучеников Пушкина, а также другие материалы, посвященные Императорскому Царскосельскому лицею и Императорскому Александровскому лицею. В том числе — фотоснимки барона Тизенгаузена, Карла Буллы, Фридриха Людвига Шрадера и других фотографов начала ХХ века, а также документы из рукописного фонда музея. Эти оцифрованные материалы редко экспонируются.

    Напомним, 26 сентября президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Петербурге — по мнению главы вуза, там можно было бы с юных лет готовить молодежь к госслужбе и «воспитывать в духе патриотизма».

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    Комментарии 3

    Annonym9119 Окт 2023 в 12:47
    Ну конечно прикольно .
    Но знаете в чем облом дорогие мой Чиновники а вот интересно почему Коренные Ленинградцы - Петербурцы не относящиеся к каким то Социально не защищенным или Льгонтым категорями граждан но при этом не имеют лишних денег что бы войти в Михайловский или Летний сад Должны тратить деньги ? может пора уже Сделать какие то Карты для бесплатного входа а Дорогие чиновники , ну а если я не прав тогда Обясните мне зачем Все эти Будки и Турникеты и так далее на входе в эти парки ...
    +0−1
    Гость19 Окт 2023 в 12:44
    Боятся показать аттестат А. Пушкина без зачётов по поведению и куче предметов.
    +0−0
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