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    Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея. Там хотят готовить молодежь к госслужбе

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    77 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. В учебном заведении он предложил с юных лет готовить молодежь к госслужбе. Такое предложение Комиссаров озвучил во вторник, 26 сентября, на встрече с главой государства.

    Ректор РАНХиГС уточнил, что планируется возродить лицей именно как учебное заведение. «Чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование», — заявил Комиссаров.

    По его словам, рассматриваются разные варианты — появление лицея как на новых, так и на исторических площадях. Комиссаров не попросил главу государства о финансировании, но сказал, что позднее готов представить Путину готовый проект.

    «Нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», — сказал он.

    «Хорошо. Давайте», — ответил Путин.

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    Комментарии 77

    paniker26 Сен 2023 в 16:12
    Всё что связанно с чиновничеством и правящим кланом давно вызывает отвращение.
    +0−0
    Вячеслав Русаков26 Сен 2023 в 16:10
    Готовить к распилам и откатам :))))))
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 16:08
    Все заводы заполнены слесарями и токарями. Столяров навалом. Врачей - море. Больше всего НЕ ХВАТЕТ тех, кто управляет государством! Для этих и строят одно уч. заведение за другим. А других то профессий в стране хватааает! Некому управлять!
    +0−0
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