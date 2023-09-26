Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея. Там хотят готовить молодежь к госслужбе

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. В учебном заведении он предложил с юных лет готовить молодежь к госслужбе. Такое предложение Комиссаров озвучил во вторник, 26 сентября, на встрече с главой государства.
Ректор РАНХиГС уточнил, что планируется возродить лицей именно как учебное заведение. «Чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование», — заявил Комиссаров.
По его словам, рассматриваются разные варианты — появление лицея как на новых, так и на исторических площадях. Комиссаров не попросил главу государства о финансировании, но сказал, что позднее готов представить Путину готовый проект.
«Нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», — сказал он.
«Хорошо. Давайте», — ответил Путин.