Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея. Там хотят готовить молодежь к госслужбе

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. В учебном заведении он предложил с юных лет готовить молодежь к госслужбе. Такое предложение Комиссаров озвучил во вторник, 26 сентября, на встрече с главой государства.



Ректор РАНХиГС уточнил, что планируется возродить лицей именно как учебное заведение. «Чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование», — заявил Комиссаров.