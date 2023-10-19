Президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным, но при одном условии

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет деэскалации конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью финским СМИ 19 октября.
Во время беседы журналист затронула тему боевых действий на Украине. Президент Финляндии выразил надежду, что спецоперация России не перерастет в длительный замороженный конфликт. Он также отметил, что готов был бы лично поговорить с Владимиром Путиным, если бы это способствовало достижению мира. Однако предпосылок к такому разговору он пока не видит.
«Не думаю, что он [Владимир Путин] сейчас позвонит», — сказал Саули Ниинистё.
Президент Финляндии добавил, что возможность переговоров с Владимиром Путиным — это «вопрос европейского выбора».
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