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    Президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным, но при одном условии

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    24 комментария

    Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет деэскалации конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью финским СМИ 19 октября.

    Во время беседы журналист затронула тему боевых действий на Украине. Президент Финляндии выразил надежду, что спецоперация России не перерастет в длительный замороженный конфликт. Он также отметил, что готов был бы лично поговорить с Владимиром Путиным, если бы это способствовало достижению мира. Однако предпосылок к такому разговору он пока не видит.

    «Не думаю, что он [Владимир Путин] сейчас позвонит», — сказал Саули Ниинистё.

    Президент Финляндии добавил, что возможность переговоров с Владимиром Путиным — это «вопрос европейского выбора».

    Ранее финские власти заявили, что начнут строить ограждения на границе с Россией зимой 2024 года. На это выделено 139 миллионов евро.

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    Комментарии 24

    Гость19 Окт 2023 в 13:25
    Ядерную не хочет под носом
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 13:21
    Говорить можно с человеком. А к нашему великому пусть ползет на коленях
    +0−1
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