Президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным, но при одном условии

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет деэскалации конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью финским СМИ 19 октября.



Во время беседы журналист затронула тему боевых действий на Украине. Президент Финляндии выразил надежду, что спецоперация России не перерастет в длительный замороженный конфликт. Он также отметил, что готов был бы лично поговорить с Владимиром Путиным, если бы это способствовало достижению мира. Однако предпосылок к такому разговору он пока не видит.

