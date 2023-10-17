Стало известно, когда Финляндия начнет строить заграждения на границе с Россией

Финляндия начнет возведение ограждения на границе с Россией зимой 2024 года. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает финская пограничная охрана, передает РИА Новости.

«Возведение (ограждения) на первых целевых территориях начнется зимой 2024 года», — говорится в сообщении. До этого пилотный участок заграждений появился в районе города Иматра.



Финское правительство выделило в бюджете 139 миллионов евро на строительство ограждения на границе с Россией. Пограничники считают, что этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения.