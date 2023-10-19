Роскомнадзор подтвердил утечку данных 1 миллиона клиентов МТС-банка

Роскомнадзор провел проверку сообщений о возможной утечке персональных данных почти 1 миллиона клиентов МТС-банка и подтвердил факт утечки. Об этом 19 октября пишут «Ведомости». Теперь банку грозит штраф на сумму 60–100 тысяч рублей.



По данным представителя РКН, составлен административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных. Он поступит в суд.



Информация о возможной утечке данных (ФИО, номера телефонов, ИНН, номера банковских карт в частичном виде) появилась в телеграм-каналах в сентябре. В самом МТС-банке тогда рассказали журналистам MSK1.RU, что утечка могла быть из «ретейл-компании или поставщика цифровых сервисов». Инфраструктура кредитной организации атаке не подвергалась.

