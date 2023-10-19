    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-в

    759мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.37eur102.91

    Роскомнадзор подтвердил утечку данных 1 миллиона клиентов МТС-банка

    1382
    18 комментариев

    Роскомнадзор провел проверку сообщений о возможной утечке персональных данных почти 1 миллиона клиентов МТС-банка и подтвердил факт утечки. Об этом 19 октября пишут «Ведомости». Теперь банку грозит штраф на сумму 60–100 тысяч рублей.

    По данным представителя РКН, составлен административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных. Он поступит в суд.

    Информация о возможной утечке данных (ФИО, номера телефонов, ИНН, номера банковских карт в частичном виде) появилась в телеграм-каналах в сентябре. В самом МТС-банке тогда рассказали журналистам MSK1.RU, что утечка могла быть из «ретейл-компании или поставщика цифровых сервисов». Инфраструктура кредитной организации атаке не подвергалась.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Утечка данныхМТС БанкРоскомнадзор
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    Гость19 Окт 2023 в 10:19
    10 копеек за человека :)
    +1−0
    Свободу Лёхе!19 Окт 2023 в 10:17
    Друзья, нам-то чего волноваться, у нас же у всех записано в собственности: Российская Федерация!..)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close