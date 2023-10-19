Снег пытался засыпать Невский проспект

Ночью 19 октября в Петербурге и Ленобласти шел снег.
Довольно сильный снегопад наблюдался в центре города около половины второго. Заметили его редкие прохожие и супервидовые веб-камеры.
читатель «Фонтанки»
А в Ленинградской области местами даже образовался снежный покров. Вот так выглядит лес во Всеволожске. Фото публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб».
Мокрый снег с дождём ожидается также сегодня днём и завтра.
Как выглядит город в режиме реального времени, смотрите на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».