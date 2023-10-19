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    Снег пытался засыпать Невский проспект

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    5 комментариев

    Ночью 19 октября в Петербурге и Ленобласти шел снег.

    Довольно сильный снегопад наблюдался в центре города около половины второго. Заметили его редкие прохожие и супервидовые веб-камеры.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    читатель «Фонтанки»

    А в Ленинградской области местами даже образовался снежный покров. Вот так выглядит лес во Всеволожске. Фото публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб».

    Мокрый снег с дождём ожидается также сегодня днём и завтра.

    Как выглядит город в режиме реального времени, смотрите на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры




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    Комментарии 5

    Гость19 Окт 2023 в 10:14
    не засыпет тепло на улице может и зима будет такая
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 10:03
    День, 19 октября 2023, только начался.
    Ночь, обычно у нормальных, следует за днем.
    Так что, до ночи еще далеко.
    +0−0
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