Мокрый снег ожидается в Петербурге. По ночам уже минус

В Петербурге холодно и пасмурно. Солнце может показаться только завтра.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 октября в городе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, днем составит плюс 2–4. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует периферия циклона, выходящего в центр Европейской России. Он закроет небо плотными облаками, а ветры северо-восточных румбов будут нести в регион холодные и влажные воздушные массы, вызывая дожди с мокрым снегом и ограничивая дневной прогрев. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
По данным «Яндекс.Погоды», это обычная для середины ноября температура. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, от 1 до 9 градусов тепла. Самое холодное 19 октября выдалось в 1976 году, минус 10, а самое тёплое — в 2012 году, плюс 15.
20 октября тоже возможны мокрый снег и дождь, температура останется такой же, как сегодня. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В ночь на субботу — минус 1–3 градуса.