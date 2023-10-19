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    Мокрый снег ожидается в Петербурге. По ночам уже минус

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    7 комментариев

    В Петербурге холодно и пасмурно. Солнце может показаться только завтра.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 октября в городе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 — плюс 1 градуса, днем составит плюс 2–4. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует периферия циклона, выходящего в центр Европейской России. Он закроет небо плотными облаками, а ветры северо-восточных румбов будут нести в регион холодные и влажные воздушные массы, вызывая дожди с мокрым снегом и ограничивая дневной прогрев. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», это обычная для середины ноября температура. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, от 1 до 9 градусов тепла. Самое холодное 19 октября выдалось в 1976 году, минус 10, а самое тёплое — в 2012 году, плюс 15.

    20 октября тоже возможны мокрый снег и дождь, температура останется такой же, как сегодня. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В ночь на субботу — минус 1–3 градуса.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Гость19 Окт 2023 в 09:04
    Солнца не будет, сияйте самостоятельно.
    +0−0
    Свободу Лёхе!19 Окт 2023 в 08:55
    "...
    Если вдруг осенней порой
    Хлынет дождик проливной,
    И тебе покажется зонтик
    Ярким солнцем над тобой,
    Знай, пришла она,
    Первая весна, лучшая весна,
    Что зовут любовью,
    Хорошо, когда
    Первая весна остается в нас
    Раз и навсегда..." )
    +0−0
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