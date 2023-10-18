Искусственный интеллект поможет врачам оценивать грудь жительниц Петербурга

Внедрение систем для поддержки принятия врачебных решений с использованием технологии искусственного интеллекта начнется в Петербурге до конца 2023 года. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по информатизации и связи (КИС).
Пилотный проект будет помогать врачам при проведении маммографических инструментальных исследований. Инструмент будет реализован на базе регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Он будет доступен для врачей всех государственных медицинских учреждений города, которые проводят такие исследования. «Ввод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2024 года», — сообщили в КИС.
В следующем году внедрят еще два продукта. «В перечне рассматриваемых вариантов имеются изделия, направленные на анализ других групп инструментальных исследований, и системы поддержки принятия врачебных решений на основе сведений электронной медицинской карты пациента», — сообщили в КИС.
Системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта внедряются в рамках программы цифровой трансформации Петербурга. Подробнее о том, как она движется и что ее тормозит, читайте в материале «Фонтанки».