    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.35eur102.75

    Искусственный интеллект поможет врачам оценивать грудь жительниц Петербурга

    1665
    5 комментариев

    Внедрение систем для поддержки принятия врачебных решений с использованием технологии искусственного интеллекта начнется в Петербурге до конца 2023 года. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по информатизации и связи (КИС).

    Пилотный проект будет помогать врачам при проведении маммографических инструментальных исследований. Инструмент будет реализован на базе регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Он будет доступен для врачей всех государственных медицинских учреждений города, которые проводят такие исследования. «Ввод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2024 года», — сообщили в КИС.

    В следующем году внедрят еще два продукта. «В перечне рассматриваемых вариантов имеются изделия, направленные на анализ других групп инструментальных исследований, и системы поддержки принятия врачебных решений на основе сведений электронной медицинской карты пациента», — сообщили в КИС.

    Системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта внедряются в рамках программы цифровой трансформации Петербурга. Подробнее о том, как она движется и что ее тормозит, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    Гость18 Окт 2023 в 19:49
    А ягодицы ?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:41
    работа по ценам увеличения реформа груди протестное движение народа от кп
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:33
    И что ????
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close