Искусственный интеллект поможет врачам оценивать грудь жительниц Петербурга

Внедрение систем для поддержки принятия врачебных решений с использованием технологии искусственного интеллекта начнется в Петербурге до конца 2023 года. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по информатизации и связи (КИС).



Пилотный проект будет помогать врачам при проведении маммографических инструментальных исследований. Инструмент будет реализован на базе регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Он будет доступен для врачей всех государственных медицинских учреждений города, которые проводят такие исследования. «Ввод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2024 года», — сообщили в КИС.