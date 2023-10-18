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    Город начал демонтировать временный сад перед Исаакием. Разрешение дал владелец растений

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    1 комментарий

    В Петербурге начали разбирать липовый сад на Синем мосту. Вопрос о принадлежности деревьев все еще не решен.

    О том, что начался демонтаж, 18 октября рассказал глава комблага Василий Пониделко в соцсетях. «Первыми покинули свои места цветы, радовавшие все лето горожан и гостей Петербурга невероятными красками и ароматами. Наконец очередь дошла до кустарников. Сперва организовали переезд самшиту и рододендронам, затем всем остальным. Накануне садовники устроили релокацию 300 кустов розы и 55 гортензий», — написал он.

    По словам Пониделко, «розы «Масквита» и «Кимоно» переехали в Таврический сад, роза «Фейри» — в Александровский сад, роза «Боника-82» — на Воскресенскую набережную, гортензия метельчатая нашла свое пристанище в Юсуповском саду, а «Диамантино» — в сквере Малые Гаванцы».

    Дальше по программе пересадка лип, кленов и туи — около 170 деревьев.

    Между тем, по данным «Фонтанки», городу пришлось получать разрешение на демонтаж от собственника растений. Напомним, подрядчиком по организации сада является городское садово-парковое хозяйство. Однако специфическая форма закупки и авральные сроки привели к тому, что за растения платил поставщик вазонов и кашпо — владелец бренда «Беркано». Он и является собственником растений и до сих пор ждет оплаты от СПХ, чтобы передать ему их на баланс.

    Подробнее — читайте здесь.

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    Комментарии 1

    Гость18 Окт 2023 в 19:39
    Открыли бы там временную пивную - многим бы понравилось .
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