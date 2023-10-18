Город начал демонтировать временный сад перед Исаакием. Разрешение дал владелец растений

В Петербурге начали разбирать липовый сад на Синем мосту. Вопрос о принадлежности деревьев все еще не решен.



О том, что начался демонтаж, 18 октября рассказал глава комблага Василий Пониделко в соцсетях. «Первыми покинули свои места цветы, радовавшие все лето горожан и гостей Петербурга невероятными красками и ароматами. Наконец очередь дошла до кустарников. Сперва организовали переезд самшиту и рододендронам, затем всем остальным. Накануне садовники устроили релокацию 300 кустов розы и 55 гортензий», — написал он.