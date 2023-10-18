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    Мужчина кидался голубями в людей на набережной в Петербурге

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    22 комментария

    Петроградский районный суд оштрафовал мужчину, который кидался голубями в прохожих. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 октября.

    Дебошира зовут Леонид. Вместе с тремя коллегами солнечным днем 24 сентября он предлагал прохожим сделать фото с голубями на набережной возле крейсера «Аврора». Но что-то пошло не так. Приятели начали кидать птиц в прохожих, материться и шуметь. На замечания людей компания не реагировала.

    На Леонида составили административный протокол, однако в суд он не явился. Так или иначе, кидание голубей и нарушение правопорядка расценили как мелкое хулиганство и оштрафовали фотографа-дебошира на 900 рублей.

    Ранее 20-летнюю дебоширку задержали на Московском вокзале. Она отказывалась проходить досмотр и кричала, что везет бомбу.

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    Комментарии 22

    Гость18 Окт 2023 в 17:50
    Ну лучше б пометом кидался б
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:39
    Эти мошенники с голубями на Невском каждый день обманывают людей на тысячи рублей. Оштрафовали хотя бы тысяч на 10. Теперь он увидит, что ему все сходит с рук, и обнаглеет еще сильнее.
    +0−0
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