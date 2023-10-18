Мужчина кидался голубями в людей на набережной в Петербурге

Петроградский районный суд оштрафовал мужчину, который кидался голубями в прохожих. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 октября.



Дебошира зовут Леонид. Вместе с тремя коллегами солнечным днем 24 сентября он предлагал прохожим сделать фото с голубями на набережной возле крейсера «Аврора». Но что-то пошло не так. Приятели начали кидать птиц в прохожих, материться и шуметь. На замечания людей компания не реагировала.

На Леонида составили административный протокол, однако в суд он не явился. Так или иначе, кидание голубей и нарушение правопорядка расценили как мелкое хулиганство и оштрафовали фотографа-дебошира на 900 рублей.