За три квартала этого года Setl Group ввел на 16,4% больше жилья, чем за тот же период 2022 года

Холдинг Setl Group с начала года ввел в эксплуатацию 1,17 млн кв. м жилья, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам девяти месяцев этого года холдинг занимает первое место в Петербурге по вводу жилья.



С начала года компания ввела в эксплуатацию 28 жилых домов, начала строить 17 новых жилых домов и восемь социальных объектов — пять школ и три детских сада в общей сложности на 6 610 мест. Всего же сегодня у холдинга 19 строящихся соцобъектов, среди которых детские сады, школы и поликлиника.

