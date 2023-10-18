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    За три квартала этого года Setl Group ввел на 16,4% больше жилья, чем за тот же период 2022 года

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    Холдинг Setl Group с начала года ввел в эксплуатацию 1,17 млн кв. м жилья, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам девяти месяцев этого года холдинг занимает первое место в Петербурге по вводу жилья.

    С начала года компания ввела в эксплуатацию 28 жилых домов, начала строить 17 новых жилых домов и восемь социальных объектов — пять школ и три детских сада в общей сложности на 6 610 мест. Всего же сегодня у холдинга 19 строящихся соцобъектов, среди которых детские сады, школы и поликлиника.

    Адресная программа девелопера, включающая объекты в стадии строительства и проектирования, к концу третьего квартала выросла на 5,1% и составила в сумме 12,92 млн кв. м.

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