После смерти беременной женщины и её парня в Шушарах возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в квартире на юге Петербурга нашли тела 19-летней беременной женщины и её 20-летнего парня.



Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, по предварительной информации, смерть пары наступила из-за отравление пока не известным веществом.



Следователи предлагают, что могло иметь место вмешательство третьих лиц.



Для проведения всех необходимых экспертиз и действий возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».



Мертвую молодую женщину, которая была на 4-м месяце беременности, и 20-летнего мужчины обнаружили накануне в квартире на Московском шоссе. Полицию в Шушары вызвала тетя погибшей: она беспокоилась, что девушка не выходит на связь второй день.

