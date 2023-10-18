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    После смерти беременной женщины и её парня в Шушарах возбуждено уголовное дело

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    6 комментариев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в квартире на юге Петербурга нашли тела 19-летней беременной женщины и её 20-летнего парня.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, по предварительной информации, смерть пары наступила из-за отравление пока не известным веществом.

    Следователи предлагают, что могло иметь место вмешательство третьих лиц.

    Для проведения всех необходимых экспертиз и действий возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

    Мертвую молодую женщину, которая была на 4-м месяце беременности, и 20-летнего мужчины обнаружили накануне в квартире на Московском шоссе. Полицию в Шушары вызвала тетя погибшей: она беспокоилась, что девушка не выходит на связь второй день.

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    Смерть беременной
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    Комментарии 6

    Гость18 Окт 2023 в 15:48
    Как всегда "соболезнуют добрые" соотечественники. Погибли молодые ребята, девочка к тому же беременная. Ну повод позубоскалить, да?! 🤦‍♂️
    +1−0
    Гость18 Окт 2023 в 15:21
    Обдолбались. Делов-то.
    +0−2
    Гость18 Окт 2023 в 15:13
    Шушера в шушарах
    +0−2
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