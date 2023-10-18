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    Беременную молодую женщину и её парня нашли мертвыми в Шушарах

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    19 комментариев

    Тела двух человек нашли по звонку обеспокоенной родственницы в Пушкинском районе Петербурга.

    Женщина обратилась в 112 накануне около половины третьего после того, как два дня не могла связаться с племянницей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 октября. Полиция вскрыла дверь в квартиру на Московском шоссе в Шушарах, где жили 19-летняя родственница и её 20-летний парень.

    Обоих нашли мертвыми. При этом погибшая была на четвертом месяце беременности.

    Из квартиры изъяли бутылку со странной жидкостью желтого цвета, а также два пустых полимерных пакетика. На столе в комнате также нашли следы белого порошка.

    Тела направили в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии 19

    Гость18 Окт 2023 в 09:12
    В Шушары планировали перевезти СПбГУ.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 09:09
    Нарколыги передознулись, бывает.
    +0−0
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