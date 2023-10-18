Беременную молодую женщину и её парня нашли мертвыми в Шушарах

Тела двух человек нашли по звонку обеспокоенной родственницы в Пушкинском районе Петербурга.



Женщина обратилась в 112 накануне около половины третьего после того, как два дня не могла связаться с племянницей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 октября. Полиция вскрыла дверь в квартиру на Московском шоссе в Шушарах, где жили 19-летняя родственница и её 20-летний парень.



Обоих нашли мертвыми. При этом погибшая была на четвертом месяце беременности.



Из квартиры изъяли бутылку со странной жидкостью желтого цвета, а также два пустых полимерных пакетика. На столе в комнате также нашли следы белого порошка.

