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    В Петербурге 5-летний мальчик получил ожоги, пока принимал ванну

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    3 комментария

    Мальчик обжегся горячей водой и оказался в больнице. Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, 5-летний ребенок поступил в медучреждение накануне вечером.

    По предварительной информации, ожоги мальчик получил еще два дня назад, пока принимал ванну. По неосторожности он обжег ноги. Были ли в это время рядом взрослые, неизвестно.

    Спустя почти сутки мальчика доставили в больницу. Ему диагностировали термический ожог обеих стоп. После оказания медпомощи ребенка отпустили.

    Полиция проводит проверку.

    Недавно петербургского школьника привезли в больницу с ожогом пищевода, вместо сиропа от кашля мать случайно дала ему йод.

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    Комментарии 3

    Гость18 Окт 2023 в 13:11
    Видимо, пора теплоту воды ограничивать
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 12:35
    1. Почему вообще горячая вода из крана должна обжигать? Градусов шестидесяти было бы более, чем достаточно.

    2. Давление воды может прыгать, так что из крана течёт то ледяная, то кипяток. Иногда это бывает по вине жильцов, но горАААздо чаще от косорукости жилищников, несвоевременном обслуживании, ветхости коммуникаций.
    +1−0
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