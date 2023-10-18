В Петербурге 5-летний мальчик получил ожоги, пока принимал ванну

Мальчик обжегся горячей водой и оказался в больнице. Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, 5-летний ребенок поступил в медучреждение накануне вечером.

По предварительной информации, ожоги мальчик получил еще два дня назад, пока принимал ванну. По неосторожности он обжег ноги. Были ли в это время рядом взрослые, неизвестно.

Спустя почти сутки мальчика доставили в больницу. Ему диагностировали термический ожог обеих стоп. После оказания медпомощи ребенка отпустили.

Полиция проводит проверку.

Недавно петербургского школьника привезли в больницу с ожогом пищевода, вместо сиропа от кашля мать случайно дала ему йод.