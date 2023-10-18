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    Убивших петербуржца сатанистов будут судить еще за два убийства и за оборот наркотиков

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    4 комментария

    Прокуратура передает в суд Московской области в Красногорске дело сатанистов, на счету у которых минимум два ритуальных убийства. Еще одно дело они получили, решив приторговывать тяжелыми наркотиками.

    О завершении предварительного следствия по делу 18 октября сообщает Генпрокуратура. Среди обвиняемых Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый. Материалы в отношении еще двоих причастных выделены в отдельные производства.

    В июне 2016 года Трегубенко с подругой заманили в глухой карельский лес в Медвежьегорском районе свою знакомую. Ее связали и закололи обрядовыми ножами. Примерно такая же участь настигла туриста из Петербурга, его зарезали и закопали всей компанией в Приозерском районе Ленобласти в то же лето. Вскоре после этого Трегубенко убил еще одного человека, но обрядом стала лишь банальная пьянка. А задерживали главного подозреваемого весной 2021 года, когда он с подругой решил купить партию наркотиков и продавать их порциями поменьше.

    О том, как зародилась эта группа, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    Den15518 Окт 2023 в 12:48
    Обвиняемый Александр Перевозчиков-Хмурый.)) Серьезно? Он же в своей фамилии прямо говорит, чем занимается. Перевозка между населёнными пунктами крупных партий одного очень тяжелого наркотика.))

    Ну зачем пост удалять то? Это ж не пропаганда! Не употребляйте наркотики. Наркотики зло!
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 12:13
    В принципе те кто совершает так называемые жертвоприношения Богу..также служат Сатане..Богу ненужны ваши приношения..а вообще если спуститься с мира фантазий на реальную землю..то и Сатане они не нужны..они нужны Вам..вашим страхам..вы никогда не задумывались..а на кой лад Богу ваше мясо там или ещё чего..это итак все его..тчк
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