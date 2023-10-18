Убивших петербуржца сатанистов будут судить еще за два убийства и за оборот наркотиков

Прокуратура передает в суд Московской области в Красногорске дело сатанистов, на счету у которых минимум два ритуальных убийства. Еще одно дело они получили, решив приторговывать тяжелыми наркотиками.

О завершении предварительного следствия по делу 18 октября сообщает Генпрокуратура. Среди обвиняемых Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый. Материалы в отношении еще двоих причастных выделены в отдельные производства.

В июне 2016 года Трегубенко с подругой заманили в глухой карельский лес в Медвежьегорском районе свою знакомую. Ее связали и закололи обрядовыми ножами. Примерно такая же участь настигла туриста из Петербурга, его зарезали и закопали всей компанией в Приозерском районе Ленобласти в то же лето. Вскоре после этого Трегубенко убил еще одного человека, но обрядом стала лишь банальная пьянка. А задерживали главного подозреваемого весной 2021 года, когда он с подругой решил купить партию наркотиков и продавать их порциями поменьше.