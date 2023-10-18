Житель центра Петербурга, к собственному удивлению, обстрелял школу

В центре Петербурга стреляли по школе. Подозреваемый уверяет, что всё произошло случайно.



Инцидент произошел около полуночи в Соляном переулке еще 12 октября, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Некто совершил несколько выстрелов из окна дома в сторону учебного заведения.



Стрелок пришел в отдел полиции накануне около половины восьмого вечера. 19-летний житель Соляного переулка рассказал, что решил разрядить пневматический пистолет путем выстрелов, но забыл, что он был заряжен металлическими пулями. С балкона он сделал несколько выстрелов, а потом испугался и спрятался.

