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    Житель центра Петербурга, к собственному удивлению, обстрелял школу

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    8 комментариев

    В центре Петербурга стреляли по школе. Подозреваемый уверяет, что всё произошло случайно.

    Инцидент произошел около полуночи в Соляном переулке еще 12 октября, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Некто совершил несколько выстрелов из окна дома в сторону учебного заведения.

    Стрелок пришел в отдел полиции накануне около половины восьмого вечера. 19-летний житель Соляного переулка рассказал, что решил разрядить пневматический пистолет путем выстрелов, но забыл, что он был заряжен металлическими пулями. С балкона он сделал несколько выстрелов, а потом испугался и спрятался.

    Проводится проверка.

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    СтрельбаШколаПневматический пистолет
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    Комментарии 8

    Гость18 Окт 2023 в 11:38
    Солевой с Соляного...
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 11:31
    Кстати и днем по городу множество людей ходят просто так . Обращает внимание и огромное количество полных мужчин. снующих без дела.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 11:10
    Язык его погубит....
    +0−0
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