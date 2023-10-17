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    Россия и ОАЭ запросили на 18 октября срочное заседание Совбеза ООН

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    Россия и ОАЭ запросили на 18 октября срочное заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе, сообщает 17 октября ТАСС.

    Напомним, ранее в Газе заявили телеканалу Al Jazeera о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице Ahli Arab Hospital. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам взрыва, сообщило агентство WAFA.

    Между тем, Армия Израиля официально заявила, что взрыв в больнице в Газе был вызван не авиаударом ЦАХАЛ, а неудачным пуском ракеты «Исламского джихада*».

    «Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракеты в секторе Газа в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в момент удара. Разведка из нескольких источников <…> указывает на то, что «Исламский джихад*» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

    Совет национальной безопасности Израиля во вторник призвал граждан страны срочно покинуть территорию Турции из-за угрозы терактов против израильтян за рубежом, сообщает 17 октября РИА Новости. Уровень опасности для израильтян в Турции повышен до самого высокого — четвертого.

    Это было сделано после заявления президента Турции. Реджеп Тайип Эрдоган после взрыва в Газе призвал международное сообщество остановить «невиданную жестокость» в палестинском анклаве.

    Также до второго уровня было повышено предупреждение для граждан Израиля о поездках в Марокко.

    *Террористическая организация, запрещена в РФ.

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