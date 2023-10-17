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    i24: Армия обороны Израиля не берет ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа

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    ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявляет, что взрыв в больнице в секторе Газа, возможно, «связан с запуском ракеты ХАМАС», передает вечером 17 октября израильский телеканал i24.

    «ЦАХАЛ расследует происшествие. Взрыв мог произойти в результате неудачного запуска ракеты ХАМАС», — говорится в сообщении телеканала.

    Напомним, ранее в Газе сообщили телеканалу Al Jazeera о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице Ahli Arab Hospital.

    Минздрав анклава сообщил Associated Press, что «не менее 500 человек стали жертвами авиаудара Израиля по больнице на территории анклава».

    Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам взрыва в больнице в секторе Газа, сообщает агентство WAFA.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после взрыва в Газе призвал международное сообщество остановить «невиданную жестокость» в палестинском анклаве, передает ТАСС.

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