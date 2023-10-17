Путин прокомментировал слова Байдена: подавить интересы России невозможно

Подавить интересы России невозможно и придется их учитывать, заявил 17 октября президент России Владимир Путин во время визита в Китай. Глава государства ответил на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, который попросил прокомментировать слова президента Джо Байдена. Накануне он рассказал о целях своего второго срока: об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и подавлении России.



Путин, комментируя слова Байдена, назвал «неплохим», если у США нет других задач, кроме отношений с Россией. Самого же Байдена президент России назвал одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти.

