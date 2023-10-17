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    Путин прокомментировал слова Байдена: подавить интересы России невозможно

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    Подавить интересы России невозможно и придется их учитывать, заявил 17 октября президент России Владимир Путин во время визита в Китай. Глава государства ответил на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, который попросил прокомментировать слова президента Джо Байдена. Накануне он рассказал о целях своего второго срока: об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и подавлении России.

    Путин, комментируя слова Байдена, назвал «неплохим», если у США нет других задач, кроме отношений с Россией. Самого же Байдена президент России назвал одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти.

    В России, отметил Путин, есть известная поговорка: «Век живи — век учись». По словам российского лидера, она касается не только президента Байдена, но политической элиты США в целом, которым надо «научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять».

    Уважение к другим народам и странам, резюмировал президент России, заключается в том, чтобы учитывать их интересы.

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