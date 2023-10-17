Инфляция в России может превысить 6–7 процентов

Инфляция в России может превысить прогноз ЦБ в 6–7 процентов, полагают аналитики банка России. Это случится, если октябрьский рост цен будет идти по высокой траектории 2021 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.



В октябре-декабре 2021 года средняя ежемесячная инфляция составляла около 1%. За первое полугодие 2023 года цены в России росли на 4,60 процента, а сентябрьская инфляция составила 0,87 процента после 0,28 процента в августе.



В ЦБ происходящее связывают с изменениями в секторе услуг. После снижения цен в августе в сентябре заметно подорожали пассажирские перевозки и зарубежный туризм. В частности, железнодорожные тарифы были проиндексированы в соответствии с накопленным за год ростом цен, а авиаперелеты становились дороже из-за растущего спроса в условиях ограниченного предложения.

