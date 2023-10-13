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    ЦБ: Инфляция в России продолжит увеличиваться и к концу года будет около 7%

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    Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться. Об этом 13 октября сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен» за сентябрь 2023 года.

    В сентябре годовая инфляция в стране составила 6%. Центробанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы этот показатель продолжит расти и, по оценке регулятора, в 2023 году сложится около верхней границы прогнозного диапазона 6–7%, который был озвучен регулятором 15 сентября. Тогда же ЦБ решил увеличить ключевую ставку с 12% до 13%.

    «Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия», — говорится в комментарии.

    За сентябрь цены в России выросли на 0,87% после августовского роста на 0,28%. С поправкой на сезонность прирост цен ускорился до 1,14% после 0,75% в августе.

    В ЦБ происходящее связывают с изменениями в секторе услуг. После снижения цен в августе в сентябре заметно подорожали пассажирские перевозки и зарубежный туризм. В частности, железнодорожные тарифы были проиндексированы в соответствии с накопленным за год ростом цен, а авиаперелеты становились дороже из-за растущего спроса в условиях ограниченного предложения.

    «Среди продовольственных товаров значительный рост цен демонстрировали плодоовощи и яйца. Продолжился существенный рост цен на нефтепродукты, приостановленный в конце месяца мерами по стабилизации топливного рынка. А вот цены на услуги внутреннего туризма заметно снижались второй месяц подряд (после их удорожания в предыдущие месяцы)», — отмечается также в комментарии.

    Что касается курса рубля, в сентябре он снизился по отношению к доллару на 1,4%, к юаню — на 0,8%, а в евро укрепился на 0,7%. Изменения оказались менее существенными, чем в предыдущие месяцы, но уже произошедшее ранее ослабление нашло отражение в росте цен на зарубежный туризм и зависимые от курса товары — легковые автомобили, нефтепродукты, электронику и фрукты.

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