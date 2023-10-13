ЦБ: Инфляция в России продолжит увеличиваться и к концу года будет около 7%

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться. Об этом 13 октября сообщает Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен» за сентябрь 2023 года.



В сентябре годовая инфляция в стране составила 6%. Центробанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы этот показатель продолжит расти и, по оценке регулятора, в 2023 году сложится около верхней границы прогнозного диапазона 6–7%, который был озвучен регулятором 15 сентября. Тогда же ЦБ решил увеличить ключевую ставку с 12% до 13%.