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    США поставили Украине батальонный комплект — 31 танк Abrams

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    Пентагон доставил на Украину всю обещанную партию из 31 танка Abrams, сообщает 17 октября ТАСС со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла.

    Уточняется, что это отремонтированные боевые машины.

    «Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине и [эти танки] готовы к использованию там, где они будут нужны», — цитирует агентство О'Доннелла.

    Напомним, 10 октября министерство обороны ФРГ анонсировало отправку Украине еще 10 танков Leopard 1 A5 и трех зенитных танков Gepard». Также Киеву были обещаны Берлином 15 бронетранспортеров и два десятка бронированных автомобилей скорой помощи.

    А в конце сентября СМИ сообщили о намерении Канады передать Украине новую партию танков Leopard 2. Точное количество не называли. В рамках прошлых поставок Канада передала Украине восемь танков Leopard 2.

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