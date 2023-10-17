США поставили Украине батальонный комплект — 31 танк Abrams

Пентагон доставил на Украину всю обещанную партию из 31 танка Abrams, сообщает 17 октября ТАСС со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла.



Уточняется, что это отремонтированные боевые машины.



«Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине и [эти танки] готовы к использованию там, где они будут нужны», — цитирует агентство О'Доннелла.



Напомним, 10 октября министерство обороны ФРГ анонсировало отправку Украине еще 10 танков Leopard 1 A5 и трех зенитных танков Gepard». Также Киеву были обещаны Берлином 15 бронетранспортеров и два десятка бронированных автомобилей скорой помощи.

