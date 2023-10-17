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    Платформу «Пионерской» поглотила толпа после внеплановой остановки эскалатора

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    В самый час пик, когда все петербуржцы устремились домой, на недавно отремонтированной станции метро «Пионерская» внезапно остановился эскалатор. Итог — огромная толпа на платформе и лестнице. Видео с места событий 17 октября прислали читатели «Фонтанки».

    читательница «Фонтанки»

    «Вестибюль станции «Пионерская» закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Удельная», «Черная речка», — сообщили в Петербургском метрополитене.

    Станция метро «Пионерская» открылась после ремонта в августе. Для пассажиров она была полностью закрыта с 24 июня. До этого ремонт шел с частичным ограничением.

    ГКУ «Организатор перевозок» рекомендует добираться до соседних станций наземным транспортом и напоминает маршруты:

    до ст. м. «Площадь Мужества» — автобус №294 и трамвай №55;

    до ст. м. «Чёрная речка» — автобус №227;

    до ст. м. «Комендантский пр.» — автобусы №127, 135, 170, 171, 172, 235, 279, 294, трамваи №47, 55, троллейбусы №25, 50;

    до ст. м. «Удельная» — автобус №279.

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