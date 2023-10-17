«Апраксину двору» сбивают цену. Смольный меняет методику оценки недвижимости после безрезультатных торгов

Власти Петербурга хотят изменить начальную стоимость аренды зданий «Апраксина двора» после нескольких безуспешных попыток разыграть их на конкурсе. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на портале антикоррупционной экспертизы 17 октября.



Речь идет о внесении изменений в методику расчета начальной цены аренды объектов. Как говорится, в документе, она зависит в том числе от типа входа. Действующая версия методики содержит специальное уточнение по Апраксину двору, предписывая считать входы в его корпуса входами с улицы, и, таким образом, устанавливает максимальный коэффициент по этому параметру.