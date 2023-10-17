«Апраксину двору» сбивают цену. Смольный меняет методику оценки недвижимости после безрезультатных торгов

Власти Петербурга хотят изменить начальную стоимость аренды зданий «Апраксина двора» после нескольких безуспешных попыток разыграть их на конкурсе. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на портале антикоррупционной экспертизы 17 октября.
Речь идет о внесении изменений в методику расчета начальной цены аренды объектов. Как говорится, в документе, она зависит в том числе от типа входа. Действующая версия методики содержит специальное уточнение по Апраксину двору, предписывая считать входы в его корпуса входами с улицы, и, таким образом, устанавливает максимальный коэффициент по этому параметру.
Но желающих арендовать помещения не находится. Фонд имущества провел уже 95 аукционов по 44 объектам Апраксина Двора, но на торги никто не заявился. «Отсутствие заявок на участие в аукционах по данным объектам свидетельствует о завышенной начальной цене торгов и, как следствие, о ее неконкурентоспособности», — отмечается в пояснительной записке. Предлагаемые поправки предлагают исключить формулировку о входе с улицы для корпусов Апраксина двора и подходить к оценке стоимости недвижимости на общих основаниях.
Ранее Девелопер GloraX поставил на паузу проект по реконструкции Апраксина двора на 50 млрд рублей, соглашение о котором подписал с властями Петербурга в ходе ПМЭФ-2022. Еще до этого Смольный решил сдавать принадлежащие ему здания и помещения рынка по частям малому бизнесу.
А вот уличная торговля на территории Апраксина двора процветает. В последний раз Смольный зачистил его от незаконных палаток в начале октября.