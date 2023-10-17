Пашинян назвал сроки подписания мирного договора с Азербайджаном

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года, заявил премьер-министр Никол Пашинян, который 17 октября выступил в Европарламенте.
Глава республики назвал среди главных принципов урегулирования подтверждение территориальной целостности Армении. Со своей стороны Ереван готов обеспечить безопасность граждан Азербайджана и азербайджанских грузов на своей территории.
«Подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года», — заявил Никол Пашинян, уточнив, что для этого Азербайджан должен согласиться с перечисленными принципами (цитата по ТАСС).
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, по итогам которой большая часть армянского населения покинула территорию, а премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.
В результате военных действий в сентябре 2023 года погибли 180 азербайджанских военнослужащих в чине от рядового до подполковника, также погибли 12 азербайджанских полицейских, следует из официальных данных Минобороны и МВД республики. С армянской стороны — 129 погибших, 349 раненых, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьера Армении Назели Багдасарян.